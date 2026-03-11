Украинцы в восторге: какую интересную деталь вы пропустили во время просмотра фильма "Оппенгеймер"

Фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана собрал немало известных актеров и привлек внимание зрителей не только масштабной историей создания атомной бомбы, но и мелкими деталями. Некоторые из них можно легко пропустить во время первого просмотра. Одной из таких стал интересный короткий эпизод.

На платформе тредс мы наткнулись на пост Виталия Гордиенко. Он обратил внимание на одну интересную деталь в фильме "Оппенгеймер", которая понравится всем украинцам. Что же это за момент, читайте в нашей статье.

Какая есть интересная деталь в фильме "Оппенгеймер"?

Сначала кратко напомним сюжет: фильм рассказывает драматическую историю жизни Джулиуса Роберта Оппенгеймера – выдающегося американского физика-теоретика, который возглавил Манхэттенский проект и создал первую атомную бомбу, рассказывает IMDb.

В центре сюжета его научные достижения, моральные дилеммы и участие в разработке оружия, которое завершило Вторую мировую войну. Показано, как после триумфа над нацистами Оппенгеймер оказался втянутым в политические интриги и слушания Комиссии по атомной энергии США из-за подозрений в связях с коммунистами, что окончательно подорвало его репутацию.

Циркулем обводят круг вокруг Москвы – условная зона поражения атомной бомбы / скриншот из фильма "Оппенгеймер"

Примерно на середине фильма есть сцена, где показывают карту мира или территории и схемы ядерного поражения. Там на карте циркулем обводят круг вокруг Москвы – это условная зона поражения атомной бомбы, чтобы показать масштаб разрушений, которые могло бы нанести ядерное оружие.

Многие украинцы, которые обратили внимание на эту деталь, были изрядно удивлены. Такая неожиданная "отсылка" на масштаб разрушений вокруг Москвы позабавила зрителей.



Реакция зрителей на этот момент / скриншот с платформы тредс

