Это называли земляным воском: какое необычное ископаемое массово добывали в Украине

Представьте себе полезное ископаемое, которое напоминает пчелиный воск, пахнет нефтью, а когда-то стоило немалых денег. Ее добывали тысячами тонн, ради нее в Прикарпатье возникали целые промышленные городки, а сама добыча напоминала настоящую золотую лихорадку.

Это озокерит – природный "земляной воск", залежи которого сделали Борислав одним из самых известных центров добычи в Европе, пишет 24 Канал.

Как украинцы нашли земляной воск

Все началось во Львовской области, где местные жители натыкались на странное вещество прямо в земле. Озокерит был похож на темный воск, его можно было разминать руками и нагревать.

Сначала люди использовали его в быту, но со временем поняли, что эта находка может приносить большие деньги. В XIX веке Борислав превратился в центр озокеритового промысла. Сюда съезжались рабочие, предприниматели скупали участки, а вокруг месторождений появлялись все новые шахты.

Добыча быстро росла, и небольшой городок стал известен далеко за пределами Галичины.

Озокеритовая шахта в Бориславе, почтовая открытка 1904 года / photo-lviv.in.ua

Для чего использовали озокерит и почему ажиотаж угас

Земляной воск был нужен не только для свечей. Благодаря своим свойствам его использовали для изготовления изоляционных материалов, смазок, в медицине и промышленности.

Особенно ценилась способность озокерита защищать от влаги и электричества. Его даже использовали для изоляции первого трансатлантического телеграфного кабеля, соединившего Европу и Америку. Так ископаемое из украинского Прикарпатья помогло развивать связь между континентами.

Сначала озокерит добывали из неглубоких ям, но со временем легкодоступные залежи иссякли. Рабочим приходилось копать все глубже, прокладывать шахты и тратить больше денег на добычу.

Впоследствии промысел начал приходить в упадок, а Борислав переориентировался на добычу нефти, которая также принесла городу громкую славу.