Человечество победило одну из самых больших экологических проблем современности, – ученые

Огромная дыра в озоновом слое над Антарктидой, которая много лет была причиной беспокойства для человечества, постепенно закрывается и, вероятно, со временем исчезнет полностью. Это результат глобальных усилий по сокращению выбросов веществ, разрушающих озоновый слой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на научный вестник IFL Science.

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Как проходит восстановление озонового слоя

Новое исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института (США), показало с высокой статистической точностью, что восстановление озонового слоя происходит быстро и является непосредственным следствием снижения выбросов озоноразрушающих веществ, а не естественной изменчивости погоды.

Было много качественных доказательств того, что озоновая дыра в Антарктике затягивается. Это действительно первое исследование, которое дало количественную уверенность в восстановлении озоновой дыры. И это показывает, что мы действительно можем решать экологические проблемы,

– отметила Сюзан Соломон, автор исследования и ведущий химик атмосферы.

Что такое озоновый слой Озоновый слой – это часть стратосферы на высоте от 15 до 30 километров, которая имеет высокую концентрацию газообразного озона по сравнению с другими частями атмосферы. Этот слой поглощает большое количество вредных ультрафиолетовых лучей Солнца, выполняя функцию "щита" для всего живого на Земле.

Озоновый слой начал восстанавливаться / Фото Unsplash

Что известно о разрушении озонового слоя

О появлении опасной дыры в озоновом слое над Антарктидой заговорили еще в 1970 - 1980-х годах. Ученые считали, что причиной этого являются выбросы хлорфторуглерода (CFC) – синтетических соединений, которые широко использовались в аэрозольных спреях, растворителях и хладагентах.

Благодаря уникальным географическим и климатическим условиям Антарктиды именно там озоновый слой стал наиболее уязвимым к действию этих веществ.

С 1987 года 197 стран подписали Монреальский протокол, предусматривающий постепенный отказ от использования озоноразрушающих веществ, таких как фреоны в холодильниках и аэрозолях. И теперь стало понятно, что эти меры дали свои плоды.

Глобальные усилия человечества способствовали восстановлению озонового слоя / Фото Unsplash

Однако ученым понадобилось 15 лет наблюдений, чтобы убедиться, что затягивание дыры является результатом экозащитных действий человечества, а не естественный процесс.

Если эта тенденция продолжится, ученые прогнозируют, что озоновый слой над Антарктидой может восстановиться полностью через 10 лет.

К слову, недавно ученые также открыли источник энергии, которого может хватить на 60 тысяч лет. Речь идет о тории – природный радиоактивный металл, содержащийся в почве, горных породах и воде.