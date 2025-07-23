Мог съедать до 30 в день: каким было любимое лакомство Осборна

22 июля в возрасте 76 лет умер культовый рок-музыкант Оззи Осборн. Он вошел в историю рок-музыки и запомнился большим количеством эпических или скандальных выходок. Однако это далеко не все, что стоит знать о музыканте.

Например, не все знают, что у музыканта была любимая закуска, без которой он не выдерживал и дня. А какая это была закуска – расскажет 24 Канал со ссылкой на SurreyLive.

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Какой была любимая закуска Оззи Осборна

В декабре 2024 года на свой 76-й день рождения Оззи Осборн рассказал, что и дня не может прожить без яблок. Однако не обычные яблоки, а именно сорта Pink Lady. И в день часто музыкант ел не менее 30 таких яблок.

Интересно, что ВОЗ советует ежедневно потреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей что может снизить риск инсульта, сердечных болезней и даже некоторых видов рака. Однако Осборн всегда перевыполнял эту норму. А яблоки считают одним из самых полезных видов фруктов, потому что они богаты клетчаткой, витамины и антиоксиданты.

Исследования показывают, что яблоки насыщают лучше, чем сок, а также могут помочь снизить индекс массы тела. Полифенолы в яблоках также борются с ожирением.

Оззи Осборн постоянно ел яблоки и они могли поддерживать его здоровье, однако фрукты не могли помочь диагностированной болезни Паркинсона, от которой музыкант страдал последние несколько лет. Свой последний концерт 6 июля 2025 года Осборн провел сидя в кресле, поскольку из-за болезни он не мог передвигаться.



Оззи Осборн на прощальном концерте / Фото Ross Halfin

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