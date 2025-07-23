Обезглавленная летучая мышь и расстрелянные коты: шокирующие факты из жизни Оззи Озборна

22 июля на 77-м году жизни скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн. Это случилось спустя более 2 недель после его прощального концерта.

Рок-звезда прожила яркую и насыщенную жизнь. И как у настоящего рокера в его жизни было немало скандальных событий. Поэтому сегодня 24 Канал со ссылкой на RTE расскажет о фактах из жизни Оззи Осборна, которые действительно шокируют.

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Скандальные факты из жизни Оззи Осборна

Осборн и летучая мышь

Едва ли не самый известный скандальный факт из жизни Осборна – он откусил голову летучей мыши. Настоящей. Это случилось в 1982 году во время концерта в Де-Мойне в штате Айова. Тогда один из фанатов бросил на сцену рукокрылого, а певцу показалось, что он резиновый и откусил ему голову.

Фанаты до сих пор спорят, была ли та летучая мышь живой, когда ее бросили Осборну или уже мертвой.

Началось все с голубя

За год до эпизода с летучей мышью Оззи шокировал руководство лейбла CBS Records. Во время празднования релиза нового альбома по замыслу Осборн должен был выпустить двух голубей на территории студии звукозаписи. Однако вместо этого он схватил одного из голубей, откусил ему голову и выбросил из здания.

Прощальный концерт Оззи Осборна: смотрите видео

Расстрелянные коты

Об этом эпизоде рассказал сам Осборн. По словам рок-звезды, однажды в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он расстрелял из дробовика 17 котов.

По воспоминаниям рокера, жена нашла его позже под фортепиано с дробовиком в одной руке и ножом в другой.

Муравьи-наркотики

В 80-х Оззи Осборн гастролировал с Motley Crue и коллеги-рокеры вспоминали, как их удивляло поведение музыканта. Басист группы Никки Сикс утверждал, что увидев муравьев Осборн взял соломинку и начал "нюхать их как наркотики".

Напомним, 6 июля 2025 года Оззи Осборн, который последние несколько лет болел болезнью Паркинсона вместе с группой Black Sabbath дал последний концерт. Коллектив воссоединился специально для этого события.