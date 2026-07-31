Странная деталь, которую замечают не все: почему Либидь отвернулась от Кия, Щека и Хорива на монументе

Наверное, каждый, кто хотя бы раз видел памятник основателям Киева на набережной Днепра, обращал внимание на одну удивительную деталь. Трое братьев: Кий, Щек и Хорив – смотрят вперед, а их сестра Лыбидь стоит на носу лодки спиной к ним с распростертыми руками.

Поэтому среди киевлян на протяжении многих лет бытуют различные легенды: одни считают, что Либидь "уплывает" от братьев, другие ищут в этом скрытый символизм. На самом деле у такого решения скульптора есть вполне конкретное объяснение, пишет 24 Канал.

Либидь "ведет" лодку, а братья остаются позади

Монумент открыли 22 мая 1982 года к празднованию 1500-летия Киева. Его автором стал известный украинский скульптор Василий Бородай, который также создал монумент "Родина-мать".

Композиция изображает легендарных основателей столицы, о которых упоминает Нестор Летописец в "Повести временных лет": братьев Кия, Щека, Хорива и их сестру Либидь.

Либидь расположена на самом носу лодки не случайно. Она словно прокладывает путь вперед, а ее поднятые руки напоминают крылья птицы или паруса, ловящие ветер.

Именно поэтому она стоит спиной к братьям – не потому, что отворачивается от них, а потому, что символически ведет лодку по Днепру. Кий, Щек и Хорив, напротив, расположены сзади как защитники будущего города.

Скульптура задумывалась как символ, а не как историческая сцена. В экспертном описании памятника указано, что композицию не следует воспринимать как конкретный исторический эпизод.

Скульптор стремился создать аллегорический образ основания Киева, а не воссоздать момент из летописи. Именно поэтому каждый из персонажей имеет собственную позу и направление взгляда. Кий смотрит вперед и держит два копья, Хорив повернут вбок с луком, Щек смотрит прямо, а Лыбидь движется навстречу будущему.

Так асимметрия должна была сделать композицию живой и выразительной с разных ракурсов.

Памятник едва не разрушился

Несмотря на статус одного из символов столицы, в 2010 году памятник частично обрушился. Из-за попадания влаги разрушилась внутренняя конструкция лодки, и упали фигуры Щека и Хорива. Уцелели лишь Кий и Лыбидь, потому что киевляне тогда шутили: "Только он и она" – намекая на тогдашнюю президентскую избирательную кампанию.

Уже через несколько месяцев памятник полностью отреставрировали и вернули на прежнее место.

Лицо Либеди имеет реальный прототип

Есть еще одна малоизвестная деталь. По данным исследователей творчества Василия Бородая, скульптор создал лицо Либеди по образу своей дочери Галины.

Она умерла в молодом возрасте, и для художника эта работа стала еще и личной данью памяти.

Свадебная традиция

Сегодня памятник давно стал одной из визитных карточек Киева. К нему регулярно приходят молодожены, ведь существует поверье: нужно встать спиной к памятнику и перекинуть букет через голову так, чтобы он попал в лодку. Если это удастся, супружеская жизнь будет счастливой и благополучной. Именно поэтому у памятника почти каждый день можно увидеть цветы, оставленные молодыми парами.