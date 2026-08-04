Советская власть "переобула" Сковороду: почему на памятнике философ изображен в сапогах

Большинство киевлян и туристов, проходящих по Контрактовой площади, вряд ли задумываются об одной детали памятника Григорию Сковороде. Однако обувь на ногах философа появилась там не по первоначальному замыслу автора.

Первый вариант скульптуры был другим, но в ходе согласования проекта его пришлось изменить. Почему это произошло и как выглядел Сковорода изначально, расскажет 24 Канал.

Изначально Сковорода был босиком

Памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади создал украинский скульптор Иван Кавалеридзе. Над образом философа он работал еще в 1920-х годах.

Кавалеридзе задумывал монумент совсем иным. Сковорода должен был предстать перед украинцами как настоящий странствующий философ-богослов – босой, с нательным крестиком на шее и Библией в руках.

Однако партийное руководство устроило автору настоящий идеологический допрос. Советская власть выдвинула жесткие требования, которые полностью исказили первоначальный замысел:

Немедленно обуть: босой философ показался чиновникам слишком "маргинальным" и несоответствующим советскому званию народного просветителя. Скульптора заставили надеть на Сковороду лапти.

Замена Книги Книг: Библию в руках мыслителя назвали "религиозной пропагандой". Вместо нее Кавалеридзе приказали изобразить нейтральную дорожную сумку.

Уничтожение креста: коммунисты требовали без каких-либо компромиссов убрать христианский символ на шее Сковороды.

Памятник Сковороде в Киеве / kiev-foto.info/

В результате памятник установили уже со Сковородой в сапогах. Именно в таком виде его открыли в 1977 году на Контрактовой площади.

Историю о том, как Сковороду "обули", неоднократно упоминали исследователи творчества Ивана Кавалеридзе и сотрудники музея скульптора.

Она считается одним из примеров того, как отдельные детали памятников в советское время могли изменяться в ходе согласования с властями.