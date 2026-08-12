Вы наверняка не ожидали увидеть это: самые оригинальные памятники украинским блюдам

В Украине можно найти памятники не только известным людям или историческим событиям. В разных городах установлены памятники продуктам и традиционным блюдам, которые считаются местными символами.

Иногда за такими скульптурами стоит целая история: продукт играл важную роль в местной экономике, стал гастрономическим символом города или просто вошел в местный фольклор.

Нежинский огурец: первый памятник овощу в Украине

В Нежине Черниговской области есть памятник нежинскому огурцу. Его открыли 16 декабря 2005 года возле Нежинского консервного завода. По данным городского совета, это первый в Украине памятник овощу.

Автором композиции стал местный художник Леонид Воробьев. Памятник выполнен в виде погребца, деревянной бочки и огурца. Для самой скульптуры использовался зеленый гранит, привезенный из Италии.

Памятник нежинскому огурцу / nizhyn.city

Выбор именно огурца не случаен. Нежинские огурцы имеют многовековую историю: по архивным данным, первые упоминания о них датируются 1763 годом. Город прославился именно засоленными огурцами, которые стали его гастрономическим брендом.

Есть даже версия, почему нежинские огурцы после засолки остаются хрустящими. В Нежине рассказывают, что местные почвы имеют особый состав.

12 бетонных галушек и огромная ложка

В Полтаве на Соборной площади стоит памятный знак, посвященный полтавским галушкам. Его открыли в 2006 году. Композиция состоит из огромной миски, 12 бетонных галушек и большой ложки, а постамент стилизован под деревянный стол с рушником.

Авторы памятника – народный художник Украины Анатолий Чернощоков и скульптор Николай Цись. Галушка здесь символизирует достаток и благополучие семьи, а само блюдо давно стало одним из гастрономических символов Полтавщины.

У памятника есть и своеобразное продолжение – в Полтаве проводят праздник галушек, во время которого можно попробовать различные варианты традиционного блюда. По данным городского туристического портала, речь идет о 12 видах галушек.

А еще памятный знак расположен рядом с музеем-усадьбой Ивана Котляревского, поэтому его часто включают в прогулки по историческому центру города.

Памятник галушкам в Полтаве / kolo.news

Памятник деруну

В Коростене в Житомирской области решили увековечить одно из самых популярных картофельных блюд – дерун. Памятник открыли в 2009 году во время второго фестиваля дерунов. Сам фестиваль начали проводить годом ранее, и он стал ежегодным событием города.

Но еще интереснее то, что на десятом фестивале в 2018 году местные мастера приготовили гигантский дерун весом более 180 килограммов и длиной 161 сантиметр. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины.

Гигантский дерун: смотреть видео

В Коростене деруны называют почти сакральным блюдом Полесья. У местных хозяек есть свои рецепты, а фестиваль превратил обычное картофельное блюдо в одну из туристических визитных карточек города.

Бердичевское увековечение пива

В Бердичеве в Житомирской области можно найти памятник, посвященный пиву. Он связан с местной историей пивоварения, которое имеет в городе давние традиции.

Сам Бердичев в свое время был известен не только ярмарками и монастырями, но и производством пива. Поэтому для города этот напиток стал частью местной гастрономической истории.

Памятник пиву / zhitomir.info

"Слава помидору!"

В Каменке-Днепровской в Запорожской области стоит необычный монумент с красноречивым названием "Слава помидору!". Город называют помидорной столицей Украины, ведь выращивание томатов стало важной частью местной жизни.

Поэтому в 2009 году благодарные жители установили памятник своему "кормильцу". Ску

Обратите внимание! Сейчас Каменка-Днепровская находится под оккупацией России.

Памятник помидору / we.org.ua