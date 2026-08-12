Іноді за такими скульптурами стоїть ціла історія: продукт був важливим для місцевої економіки, став гастрономічним символом міста або просто перетворився на частину місцевого гумору.

Ніжинський огірок: перший пам'ятник овочу в Україні

У Ніжині на Чернігівщині є пам'ятник ніжинському огірку. Його відкрили 16 грудня 2005 року біля Ніжинського консервного заводу. За даними міської ради, це перший в Україні пам'ятник овочу.

Автором композиції став місцевий митець Леонід Воробйов. Пам'ятник зроблений у вигляді погрібця, дерев'яної діжки та огірка. Для самої скульптури використали зелений граніт, який привезли з Італії.

Пам'ятник ніжинському огірку / nizhyn.city

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Вибір саме огірка не випадковий. Ніжинські огірки мають багатовікову історію: за архівними даними, перші згадки про них датуються 1763 роком. Місто прославилося саме засоленими огірками, які стали його гастрономічним брендом.

Є навіть версія, чому ніжинські огірки після засолювання залишаються хрусткими. У Ніжині розповідають, що місцеві ґрунти мають особливий склад.

12 бетонних галушок і величезна ложка

У Полтаві на Соборному майдані стоїть пам'ятний знак полтавській галушці. Його відкрили у 2006 році. Композиція складається з величезної миски, 12 бетонних галушок і великої ложки, а постамент стилізований під дерев'яний стіл із рушником.

Автори пам'ятника – народний художник України Анатолій Чернощоков та скульптор Микола Цись. Галушка тут символізує достаток і добробут родини, а сама страва давно стала одним із гастрономічних символів Полтавщини.

Є у пам'ятника і своєрідне продовження – у Полтаві проводять свято галушки, під час якого можна скуштувати різні варіанти традиційної страви. За даними міського туристичного порталу, йдеться про 12 видів галушок.

А ще пам'ятний знак розташований поруч із музеєм-садибою Івана Котляревського, тому його часто включають до прогулянок історичним центром міста.

Пам'ятник галушкам у Полтаві / kolo.news

Пам'ятник деруну

У Коростені на Житомирщині вирішили увічнити одну з найпопулярніших картопляних страв – дерун. Пам'ятник відкрили у 2009 році під час другого фестивалю дерунів. Сам фестиваль започаткували роком раніше, і він став щорічною подією міста.

Але ще цікавіше, що на десятому фестивалі у 2018 році місцеві майстри приготували гігантський дерун вагою понад 180 кілограмів завдовжки 161 сантиметр. Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.

Гігантський дерун: дивитись відео

У Коростені деруни називають майже сакральною стравою Полісся. Місцеві господині мають власні рецепти, а фестиваль перетворив звичайну картопляну страву на одну з туристичних візитівок міста.

Бердичівське увічнення пива

У Бердичеві на Житомирщині можна знайти пам’ятник, присвячений пиву. Він пов’язаний із місцевою історією пивоваріння, яке має в місті давні традиції.

Сам Бердичів свого часу був відомий не лише ярмарками та монастирями, а й виробництвом пива. Тож для міста цей напій став частиною локальної гастрономічної історії.

Пам'ятник пиву / zhitomir.info

"Слава помідору!"

У Кам’янці-Дніпровській на Запоріжжі є незвичайний монумент із промовистою назвою "Слава помідору!". Місто називають помідорною столицею України, адже вирощування томатів стало важливою частиною місцевого життя.

Тому у 2009 році вдячні жителі встановили пам’ятник своєму "годувальнику". Скульптуру пофарбували у яскраво-червоний колір, і вона швидко стала однією з помітних місцевих пам’яток.

Зверніть увагу! Наразі Кам'янка-Дніпровська перебуває під окупацією Росії.

Пам'ятник помідору / we.org.ua