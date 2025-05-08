От Петра до Франциска: какие имена Папы Римские использовали только один раз

8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского. Новый понтифик стал 267-м главой католической церкви. Чаще всего Папы Римские пользовались именами Иван, Бенедикт, Лев и Пий.

Однако некоторые имена римские понтифики не использовали более одного раза. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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Какие имена не использовали во второй раз

Папа Римский в последний раз выбрал новое имя в 2013 году – до этого имя Франциск не использовал никто из понтификов. Перед этим новое имя выбрал Альбино Лучани в 1978 году, когда соединил два имени предшественников и стал Иоанном Павлом I.

Однако есть еще целый список имен, которые были использованы впервые и, пока, в последний раз:

Петр;

Лин;

Анаклит;

Эварист;

Телесфор;

Гигин;

Аникет;

Сотер;

Элевтерий;

Зефирин;

Понтиан;

Антер;

Фабиан;

Корнелий;

Дионисий;

Евтихий;

Гай;

Марцелин;

Евсевий;

Мильтиад;

Марк;

Либерий;

Сириций;

Зосима;

Гиларий;

Симплиций;

Симах;

Гормизд;

Сильверий;

Вигилий;

Сабиниан;

Северин;

Виталиан;

Домн;

Агафон;

Конон;

Сизиний;

Константин;

Захарий;

Валентин;

Формоз;

Роман;

Ландон.

Интересно, что после Ландона и до Иоанна Павла І никто не использовал новые имена. Но если учесть, что Иоанн Павел – это сочетание двух популярных имен среди Пап, то почти 1100 лет до избрания Франциска новых имен среди понтификов не было.

По состоянию на 19:25 имя нового понтифика неизвестно – его появления ожидают на Площади Святого Петра.