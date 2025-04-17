Вы могли даже не задумываться: почему именно яйцо – символ Пасхи

Яйцо – один из главных символов Пасхи, который глубоко укоренился в традициях украинцев еще с дохристианских времен. Еще издавна наши предки считали яйцо символом жизни, весеннего пробуждения природы и плодородия.

По форме оно напоминало Солнце – источник света, энергии и пробуждения природы. Но с приходом христианства яйцо получило еще один, сакральный смысл – символ Воскресения Христова, передает 24 Канал.

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Как яйцо стало одним из символов Пасхи

С приходом христианства яйцо приобрело новое значение. Оно стало символом Воскресения Христова – когда снимают скорлупу, это как бы символизирует появление мира, который спас своей жертвой Иисус Христос.

Также по древним представлениям, форма яйца напоминает момент вознесения Христа в божественном сиянии.

Кроме того, яйцо ассоциировалось с камнем, закрывавшим вход в пещеру, где три дня находилось тело Иисуса. Именно поэтому его разбивание символизировало "освобождение" Христа.

Яйцо – символ Воскресения Христова / Фото Shutterstock

Не менее увлекательна и библейская история о первом пасхальном яйце, которое, по преданию, святая Мария Магдалина принесла римскому императору Тиберию. Когда она сообщила ему о Воскресении Христа, тот не поверил и сказал, что это так же невозможно, как и то, чтобы куриное яйцо стало красным. И в тот же миг произошло чудо – яйцо покраснело.

В древности даже существовало поверье – чем больше яиц разобьешь на Пасху, тем быстрее и легче произойдет Воскресение Божьего Сына.

Почему появилась традиция красить и бить яйца

Окрашивание яиц стало неотъемлемой частью украинской Пасхи. Издавна крашанки и писанки украшали дом, ими обменивались, и именно с них начинается праздничный завтрак в воскресенье.

Интересно, что традиция "биться" яйцами, хоть, на первый взгляд, может казаться детской забавой, на самом деле имеет глубокое значение. У предков она олицетворяла борьбу добра со злом. Яйцо, которое "побеждало" в этой игре, считалось оберегом, поэтому его долго хранили и разбивали последним.

Традиция "биться" яйцами олицетворяет борьбу добра со злом / Фото Shutterstock

Также в древности публичные поцелуи на людях считались неприличными, поэтому верующие придумали символический способ поздравления – трижды "целоваться" пасхальными яйцами, стуча друг о друга.