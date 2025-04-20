3 интересные традиции для молодежи на Пасху: как провести праздник интересно

Пасха – самый большой христианский праздник, который богат разнообразными обычаями и традициями. Хотя многие из них, к сожалению, забылись, но все же остаются те, которые интересуют все больше людей.

В этом году украинцы отмечают Пасху 20 апреля. 24 Канал сделал подборку 3 интересных традиций, которые могут заинтересовать молодежь во время праздников.

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Чемпионат по биткам

Чье пасхальное яйцо крепче? Традицию битков (или набиток) пасхальными яйцами можно усовершенствовать, превратив в турнир в компании друзей.

Правила можно установить по своему усмотрению. Среди вариантов – турнир, где участники делятся на пары и соревнуются. Чье яйцо разбилось – тот проиграл и отдает свое яйцо победителю. Победители первого раунда соревнуются дальше и так до финала, пока кто-то один не победит и не заберет все яйца.

Игра в битки может стать отличным развлечением для большой компании друзей.

Пение гаивок

Гаивки – народные украинские песни, которые призывают весну. Традиционно их водили девушки, хотя во многих регионах к этому развлечению приобщаются и парни.

Сейчас принято собираться днем возле церкви, собирать гаивки и водить хороводы. Такое развлечение для компании может стать не только интересным способом времяпрепровождения, но и воспроизведение и сохранение аутентичной украинской традиции.



Вождение гаивок / Фото "Збруч"

Поливка водой

Конечно, эта традиция более актуальна для второго дня Пасхальных праздников, или, как его называют в народе, – поливального понедельника.

Традиционно ребята поливают друг друга небольшим количеством воды. Однако при хорошем настроении и теплой погоде это вполне может перерасти в целую баталию, где используют литры воды.



Поливальный понедельник / Фото "Погляд"

Интересно, что до полномасштабного вторжения такие поливки происходили в центре Львова на площади Рынок, однако уже четвертый год такие мероприятия в городе отменяют.