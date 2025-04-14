Послание в потусторонний мир: какого обряда в Карпатах до сих пор придерживаются накануне Пасхи

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать Пасху. В разных регионах нашего государства сохранились свои традиции, связанные с этим периодом.

Интересная традиция до сих пор сохранилась в Карпатах. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно об этом

Там сохранился древний обычай, сочетающий обряд и веру в потустороннее. После праздничного освящения яиц их скорлупу не выбрасывали, а бережно бросали в реку.

Люди верили: вода понесет эту скорлупу аж до мифической земли рахманов – праведных душ, живущих в далеком загробном мире. По народным представлениям, она плывет почти месяц – три с половиной недели – и превращается обратно в целое яйцо, чтобы известить жителей того мира о наступлении Пасхи.



В Карпатах сохраняются традиции / Фото Pexels

Это был молчаливый пасхальный сигнал, послание из живого мира в мир духов. В некоторых селах он сохраняется по сей день.

На Полтавщине существует пасхальный обычай украшать дома деревянными птицами, которые символизируют весну, жизни и связь с предками.