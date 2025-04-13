На Полтавщине бытовал, а в некоторых селах до сих пор сохраняется, особый пасхальный обычай – украшать дома деревянными птичками. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Писанка не для еды, а кулич – не с глазурью: самые распространенные пасхальные ошибки украинцев

Почему так делали

Их подвешивали к балкам под потолком, как символ весны, жизни и связи с предками. По народному поверью, с наступлением весны души умерших родственников возвращаются на землю, и именно в образе птиц они навещают свои дома.



Пасхальные традиции очень важны для Украины / Фото Pexels

Таким образом семья не только чтила память, но и создавала в доме атмосферу света, тепла и духовной связи между поколениями.

В частности, на Яворивщине существует традиция петь "риндзовки", когда парни поют под окнами молодых женщин и замужних женщин на Пасху.

В селе Чертовцы возле церкви разжигают большой костер для символического очищения, а в Саудовской Аравии, Афганистане и Северной Корее Пасху не празднуют из-за религиозных ограничений.