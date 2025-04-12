Пение под окнами и костер: какие предпасхальные традиции сохранились на Галичине

Приближается один из крупнейших религиозных праздников – Пасха. В Украине есть свои традиции и запреты в этот день, которые до сих пор существуют в разных регионах.

На Яворивщине, как и в отдельных уголках Галичины, до сих пор живет уникальная пасхальная традиция – петь "риндзивки". Об этом то, что это такое, рассказывает 24 Канал.

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Выбирают дома молодых женщин

Эти особые песни звучат из уст парней в вечернее время второго и третьего дня праздника, когда они отправляются от дома к дому с музыкой.

Их цель – дома молодых женщин и замужних женщин, под чьими окнами звучат шуточные или трогательные куплеты. По обычаю, хозяйки должны отблагодарить певцов писанками и несколькими копейками.

Костер очищения

Другая интересная традиция сохранилась в селе Чертовцы. Там, возле церкви, жители разжигают большой костер, куда бросают разный хлам. Молодежь становится вокруг огня, создавая круг.

Этот обряд отсылает к библейскому моменту, когда апостолы согревались в ожидании Воскресшего Иисуса. Такой ритуал имеет и символическое значение – очищение, единение, общая вера.

В Саудовской Аравии, Афганистане и Северной Корее празднование Пасхи запрещено или ограничено по религиозным причинам.