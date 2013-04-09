После смерти в теле есть жизнь, – разговор с патологоанатомом о мифах и реальности профессии

Профессия патологоанатома – одна из самых загадочных. Ее представители буквально сотрудничают с мертвыми и помогают спасать живых. Однако никакой магии или мистики. Балом правят физика и биология.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы, но не решаетесь озвучить. На этот раз героиней нашей рубрики стала патологоанатом Виктория Пьец. Она рассказала об особенностях профессии, поделилась, что происходит с телом после смерти; раскрыла все тайны, почему мертвые могут вздыхать, и посоветовала как действовать, чтобы как можно позже оказаться на вскрытии.

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Каждый день на работе – это что-то новое и неожиданное

Как вы выбрали для себя такой карьерный путь?

Я хотела быть врачом всегда, сколько себя помню, как говорится. Что касается патанатомии – с первого курса. Всегда интересовала эта причинно-следственная связь, как заболевания влияют на организм и, в конце концов, становятся непосредственной причиной смерти. Кроме того, любила детективы.

На третьем курсе появились специфические узкоспециализированные предметы. Когда мы ходили к пациентам, поняла, что это – не моя история. Я не могу собирать анамнезы, жалобы. Мне будет комфортнее работать патологоанатомом.

Вы отметили, что любите детективы. Сейчас в таких фильмах и сериалах очень часто изображают патологоанатомов. Как вы считаете: их профессиональные истории корректны, или это все-таки две разные реальности?

Две разные реальности. Во-первых, психика не всех зрителей могла бы нормально воспринять реальную нашу работу. Поэтому ее делают немного лайтовее, романтизируют. В кино – очень мало сходства с настоящими условиями нашей работы.

Как выглядит ваш классический рабочий день?

Каждый день – это обычно что-то новое и неожиданное. Обычно это может быть:

работа с вырезкой операционного материала (все, что приносят нам после оперативных вмешательств, биопсии);

вскрытие (перед аутопсией – ознакомление с историей болезни).

После смерти человека жизнь внутри тела продолжается

Из чего состоит процесс вскрытия? Потому что слово употребляем часто, но мало понимания, что за ним стоит, кроме очевидного.

Перед вскрытием нам дают историю пациента (с клиническим диагнозом, результатами лабораторных, инструментальных обследований). На этом этапе уже понимаешь, что можно ожидать.

Спускаемся в секционный зал, где происходит вскрытие. Оцениваем внешний вид пациента (есть ли какие-то изменения на коже, операционные разрезы). Это все фиксируем – кто-то сразу записывает, кто-то – делает фото. Далее нам помогают санитары, если пациент – взрослый. Извлекают весь органокомплекс путем разреза кожи, подкожно-жирового комплекса, мышц. От языка и до прямой кишки. И так же отдельно – головной мозг.

Если это – детское вскрытие, детский патологоанатом делает все сам. Далее мы исследуем по схеме каждый орган. Когда устанавливаем причину смерти – основное заболевание – выписываем врачебное свидетельство о смерти и протокол патологоанатомического исследования, где описываем изменения в органах, их вес, размеры.

В течение скольких дней после смерти еще можно провести вскрытие?

Это больше парафия судмедэкспертов. У них, возможно, и месяц можно делать. У нас: день – два.

Что происходит с телом человека в первые трое суток после смерти?

После смерти человека жизнь внутри тела продолжается. Поскольку мы – не стерильны. Многие бактерии продолжают жить свою лучшую жизнь. Им даже комфортнее, когда иммунная система не мешает. Плодятся и размножаются, выделяя продукты жизнедеятельности.

Также подключается режим автолиза – самопереваривания органов. Ферменты все выходят внутрь. В нас бурлит новая жизнь. Чем дольше происходит автолиз, тем ярче изменения. На третий день это – выраженные автолитические изменения.



В теле продолжается жизнь / Unsplash

Опасно ли длительное время находиться в морге? И что необходимо делать, чтобы обезопасить себя?

В целом мы контактируем с различными химическими веществами. В частности, формалином, ортоксилоном. Они – токсичны, но это не означает, что врач-патологоанатом стоит и постоянно дышит над той баночкой. Мы контактируем, когда проводим вырезку материала или получаем готовые гистологические стекла.

По безопасности, если мы говорим об аутопсии, врач-патологоанатом меняет одежду, одевает дополнительную защитную. Это – фартук, одноразовый халат, перчатки (иногда и две пары), маска, очки, при необходимости – щиток. То есть в целом риски есть, но все знают, как себя защитить.



Патологоанатомы контактируют с формалином / Unsplash

Для чего применяют формалин? Потому что его часто вспоминают в массовой культуре. Романтизируют даже.

Формалин – вещество, которое используют широко, не только в патанатомии. Он имеет дубильные свойства. То есть мы его используем, чтобы материал зафиксировался. Чем лучше зафиксирован, тем легче его исследовать под микроскопом.

80% нашей работы – с живыми пациентами

Существует стереотип, что патологоанатомы работают только с мертвыми. Но исследования этих специалистов помогают спасать живых. В частности, людей с онкологическими заболеваниями. Расскажите, пожалуйста, подробнее о роли патологоанатома в медицине в целом.

Этот стереотип очень распространен, что патологоанатомы – это только вскрытия. Но 80% нашей работы – с живыми пациентами. Исследование операционного материала, биопсии. То есть когда пациент обращается в стационар, и ему нужно провести оперативное вмешательство, например, удаление желчного пузыря, то этот орган попадает в руки патологоанатома, который его исследует и устанавливает свой диагноз. Это же касается аппендиксов, аденоидов, доброкачественных и злокачественных опухолей.

Именно врач-патологоанатом, а не другой специалист, устанавливает, какой вид онкозаболевания у пациента, ведь мы видим ткани под микроскопом, видим гистологические изменения и верифицируем патологический процесс.

Патологоанатомы сотрудничают с правоохранителями? Или в Украине идет четкое разграничение с профессией судмедэксперт?

Если есть подозрение на насильственную смерть, это компетенция судмедэксперта. Мы не имеем отношения к полиции. Однако если во время вскрытия врач-патологоанатом может заподозрить признаки насильственной смерти, тогда вскрытие останавливают, вызывают правоохранительные органы, тело направляют на судебно-медицинскую экспертизу.

Как часто случаются такие случаи?

Бывает разное. Но не очень часто.

К сожалению, в обществе до сих пор иногда можно услышать о так называемых "неженских профессиях". Сталкивались ли вы с сексизмом на работе?

У нас просто очень много стереотипов. В частности, о патологоанатомах. Что это должны быть мужчины, "желательно", чтобы еще злоупотребляли чем-то. Но мы их активно разрушаем. Я не сталкивалась с сексизмом на работе.

Летаргический сон – миф, а проснуться в морге – невозможно

Были ли случаи, когда человек возвращался к жизни после клинической смерти перед вскрытием? Или это – в принципе невозможно?

Мы не живем в Средневековье. Нужно разграничивать смерть клиническую и биологическую.

Если есть смерть клиническая, реаниматологи могут оживить.

Если уже зафиксировали биологическую смерть, это означает финиш, необратимость. Вернуться из нее невозможно. В морге никто не оживает, поскольку у всех пациентов диагностирована биологическая смерть.

Летаргического сна не существует. Проснуться в могиле или морге невозможно. Еще никто не вставал и не возвращался.



Проснуться в могиле – невозможно / Unsplash

Иногда можно прочитать, что в первые часы после смерти тело еще что-то чувствует. Например, может "испугаться" пламени кремации. Это абсурд?

Да, это абсурд. Кто нам даст четкий ответ. Разве тот, кто уже умер. А таких историй, чтобы кто-то воскрес (если не говорим о религии) и рассказал, что там чувствует, не случается. Биологическая смерть – это прекращение жизнедеятельности человека. Никаких ощущений, никаких чувств.



Биологическая смерть прекращает чувства / Unsplash

Меня поразило ваше сообщение в соцсети о вокалинге. Мертвые могут издавать звуки?

Могут быть звуки. Но это не означает, что тело решило нам что-то сказать. Это – физика. Воздух, который был внутри, должен куда-то выйти и находит выход в разных отверстиях. Ничего страшного в этом нет.

Теперь трагические моменты из искусства, например в "Ромео и Джульетте" ,воспринимают немного иначе.

Случалось ли с вами что-то загадочное или жуткое во время работы? Неожиданные движения, тени, возможно, призраки?

Нет, не было, и не верю. Но если бы что-то произошло, я бы не удивилась. Меня уже ничего в жизни не удивляет.

Верите ли вы, что душа после смерти тела может перейти в другие состояния? Или смерть – финал?

Лично для меня, возможно, у кого-то мнение отличается и имеет право на существование: смерть – это финиш. Дальше уже никто никуда не перерождается.

Было ли такое в начале карьеры, что вам снились люди, вскрытия которых вы проводили?

Нет, мне как в начале работы, так и до сих пор никто не снится. Более того, я не запоминаю лица. Я прихожу домой и живу другую роль.

Однажды просили мертвую воду

Пытаются ли выйти с вами на связь люди, которые хотят получить что-то для ритуалов? Если да, то что обычно просят и рассказывают ли для чего?

Просили мертвую воду (которой обмывают тело умершего). Но это было один раз. Еще как-то просили пута, которыми связывают руки и ноги усопших. Не говорили для чего, и, конечно, никто ничего им не давал.



Однажды просили "мертвую воду" / Unsplash

Чекап раз в год – must have

Какая формула, чтобы как можно дольше не оказаться в морге на вскрытии? Здоровое питание + спорт + без вредных привычек? Стоит ли добавить еще что-то?

Я бы еще добавила проходить ежегодные чекапы. Обычно можно услышать, что нет на это времени. Но на самом деле чекап – один даже неполный день из жизни. Это важно и для мужчин, и для женщин.

Украинцы живут в условиях постоянного стресса. Как вы считаете, это повлияет в будущем на состояние здоровья в масштабах целой страны?

Да, я думаю, это будет иметь негативное влияние. Многие заболевания прогрессируют на фоне стресса. Появляются новые. Это имеет влияние, в частности, и на сердечно-сосудистые патологии, и на риски онкозаболеваний.

Экология войны также повлияет? В частности, то, что в нашем небе разрываются ракеты.

По моему мнению, да. Поскольку из-за определенных противоречивых моментов мы точно не знаем о радиационном фоне в воздухе.

Отличаются ли результаты вскрытий людей, которые едят мясо и продукты животного происхождения, и веганов?

Когда у меня есть пациент на вскрытие, в истории болезни не указано, какой диеты он придерживался. Могу спросить, но он не ответит. Однако это миф – что употребленное мясо гниет. У нас есть ЖКТ, каждый орган имеет свою функцию, и все работает сбалансировано. Тело – не помойка, чтобы что-то гнило.

Поэтому не нужно очищать организм от шлаков и токсинов, как советует современный маркетинг?

Здесь надо разграничивать шлаки и токсины.

Если у человека нет критической почечной или печеночной недостаточности, выводить никакие токсины не нужно. Если есть, обусловлена основной патологией, нужно обратиться в стационар. Там ведущие специалисты будут проводить, например, сеанс гемодиализа. Относительно других токсинов – их не существует.

Сейчас маркетологи очень хорошо выводят шлаки. Однако этого определения вы не найдете нигде, ни в одной медицинской литературе. Навредить себе приемом БАДов или гидроколонотерапией, конечно, можно.

Сейчас растет уровень токсического гепатита, обусловленного различными БАДами, поскольку не проводили исследования, какое влияние на организм они имеют.

При назначении гидроколонотерапии для выведения "шлаков" можно получить колит (воспаление кишечника), различные трещины слизистой оболочки или фатальную перфорацию кишечника.

Какие современные советы для здорового образа жизни вы считаете наиболее вредными?

Хуже всего, по моему мнению, голодание. Особенно, когда это все пропагандируют для подростков, которые часто сидят в социальных сетях и все это видят. Последствия для подросткового организма – еще хуже, чем для взрослых.

От каких болезней чаще всего умирают украинцы?

Первое место уже 20 с лишним лет занимают сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркты, инсульты. От этого чаще всего умирают украинцы. На втором месте – онкозаболевания. Очень часто это – злокачественные образования молочных желез.

Дети, которые сейчас рождаются, еще ощущают на себе влияние катастрофы на ЧАЭС?

Мое субъективное мнение, что это имеет влияние. Поскольку очень растет количество онкозаболеваний у детей. Максимально стремительно растет.

А уже есть исследования, как повлиял коронавирус на организмы?

Действительно есть такое понятие, как мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. Он часто встречается у детей. Есть определенные характерные изменения в детских и взрослых организмах. Очень часто видим постковидные изменения в легких.

Удастся ли людям когда-то продлить жизнь на сотни лет или приблизиться к бессмертию?

У каждого человека есть свой ресурс. Когда у автомобиля исчерпывается ресурс, ему меняют ходовую, мотор, еще что-то. У людей такой возможности пока нет. Ну, не пересадишь голову, потому что у пациента атеросклеротическое поражение сосудов мозга. Такого не научились. Медицина развивается, это хорошо. Но я не думаю, что произойдет что-то глобальное, и люди будут жить триста – четыреста лет.