Княгиня Паула фон Меттерних была влиятельной фигурой европейской аристократии, которая диктовала моду, участвовала в дуэлях и формировала светскую жизнь своего времени.

Жизнь известной фигуры может быть настолько насыщенной и яркой, что читать ее биографию – одно удовольствие.

Кто такая княгиня Паула фон Меттерних?

Княгиня Паула фон Меттерних родилась 25 февраля 1836 года в Вене в аристократической семье. Она была дочерью графа Морица Сандора – известного всадника, и княгини Леонтин фон Меттерних, дочери влиятельного австрийского государственного деятеля Клеменса фон Меттерниха.

В 1856 году Паула вышла замуж за своего дядю князя Рихарда фон Меттерниха. Несмотря на скандальные детали брака, супруги прожили вместе относительно счастливую жизнь и воспитали трех дочерей.



Паула фон Меттерних / фото Википедии

Почему она стала влиятельной фигурой в Европе?

Вместе с мужем-дипломатом Паула жила при дворах в Дрездене и Париже более 11 лет. Она активно влияла на культурную жизнь, популяризировала музыку, моду и новые социальные привычки. Ее считали своеобразным "мостом" между культурами, ведь она влияла как на французскую, так и на австрийскую светскую жизнь.

Как она стала иконой стиля?

Паула фон Меттерних не соответствовала классическим канонам красоты, но именно это не помешало ей стать модной иконой. Она сама шутила о своей внешности, называя себя "модной обезьяной". Несмотря на это, она диктовала тренды: популяризировала новые фасоны одежды и даже повлияла на развитие моды благодаря дизайнеру Чарльзу Уорту. Именно она представила его императрице Евгении, что значительно подняло его популярность.

Паула активно поддерживала композитора Рихарда Вагнера и даже способствовала постановке его оперы "Тангейзер" в Парижской опере. Однако спектакль вызвал скандал: из-за нарушения театральных традиций публика начала освистывать постановку. Этот случай вошел в историю как один из крупнейших оперных провалов 19 века.



Паула фон Меттерних / фото Wien Geschichte Wiki

Какими были ее отношения с императрицей Евгенией?

Паула была близкой подругой императрицы Евгении Французской. Вместе они даже переодевались в мужскую одежду, чтобы инкогнито увидеть Париж. Во время франко-прусской войны Паула помогла Евгении сбежать из Парижа, организовав перевозку драгоценностей через дипломатические каналы. В то же время она критиковала высший свет Парижа и имела сложные отношения с другими влиятельными женщинами того времени.

Что известно о ее "скандальном дуэле"?

Дуэль состоялась в 1892 году недалеко от Вены и с участием княгини Паулины Меттерних и графини Анастасии Кильмансегг, пишет Witty Historian. Спор начался с мелочи – цветочных композиций для музыкальной выставки.

Поскольку дуэли были незаконными, женщины выехали за пределы Вены. Все роли исполняли женщины, включая свидетелей и врача. В поединке использовали рапиры, и, по сообщениям, обе женщины сражались с обнаженным верхом туловища. Это делалось для уменьшения риска инфекции, ведь волокна ткани, попадающие в рану, могли вызвать серьезные осложнения в то время.



Паула фон Меттерних / фото MKG

Бой завершился после того, как обе женщины получили ранения – одна в нос, другая в руку. Честь была признана восстановленной, и дуэль остановили. Хотя деталь с обнаженным торсом часто сенсационно преувеличивается, она упоминается в нескольких тогдашних источниках и соответствует медицинским рекомендациям того времени.

Какими были ее знаменитые балы и вечеринки?

Княгиня известна своими роскошными приемами. Она превращала сады в настоящие театры света, организовывала тематические фестивали и грандиозные балы. Самым известным стал "Золотой и серебряный бал" в 1902 году в Вене – с роскошными декорациями, светом и тематическими костюмами гостей, напоминающие драгоценные металлы.

Писала ли она о своей жизни?

Да, Паула фон Меттерних была автором мемуаров, которые были опубликованы уже после ее смерти в 1920-х годах. В своих книгах она описывала жизнь при дворах, политику, культуру и свои личные впечатления. Ее труды стали ценным источником об эпохе европейской аристократии 19 века. Княгиня умерла 28 сентября 1921 года в Вене в возрасте 85 лет, оставив после себя историю яркой, скандальной и чрезвычайно влиятельной жизни.