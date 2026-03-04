Испанская графиня Наталья Королева Андриановна в один из периодов своей жизни стала украинской писательницей. Сложно представить, каким образом случился такой поворот судьбы, но ее жизнь была настолько насыщенной, что каждая страница могла бы стать отдельной приключенческой историей. Чтобы разобраться в ее биографии, нам поможет "Библиотека украинской литературы".

Какое было детство у писательницы?

Наталья Королева родилась 3 марта 1888 года в селе Сан-Педро де Карденья в Испании. Полное имя Кармен-Альфонса-Фернанда-Эстрелья-Наталена. Мать Наталены умерла при родах, а отец, польский граф Адриан-Юрий Дунин-Борковский, занимался археологией.

Девочка жила у бабушки до пяти лет, а потом ее забрал родственник в Испанию. Там ее воспитывала тетя и учителя монастыря Нотр-Дам де Сион во французских Пиренеях, где Наталена провела около двенадцати лет.



Наталена в юные годы / фото "Украина молодая"

Где училась и что изучала Наталья?

Наталья изучала языки, философию, историю, археологию, медицину, музыку и пение. Она училась ездить на лошадях, фехтовать и стрелять. В 1904 году семнадцатилетняя девушка приезжает в Киев, где уже знала несколько языков и продолжает образование в Институте благородных девиц, который закончила через два года.

Что происходило во время Первой мировой войны и что известно о личной жизни?

В начале Первой мировой войны Наталья находится в Киеве. Она становится сестрой милосердия в российской армии, получает солдатский крест "За храбрость" и получает ранения и болезни. Во время войны она выходит замуж за иранского офицера Искандера Гакгаманиша, но позже он погиб под Варшавой.



Наталья Королева / фото "Энциклопедия современной Украины"

Также во время национально-освободительной борьбы в Украине 1917 – 1920 годов Наталья некоторое время работала в Министерстве иностранных дел Украинской Народной Республики, рассказывает Dovidka.biz.ua. Из-за драматического развития событий она вместе с мачехой, после смерти отца, выехала в Чехию как репатриантка.

Как начала писать украинские произведения?

После войны Наталья поселяется в Праге, где работает в системе народного образования и встречает Василия Королева-Старого, своего будущего мужа. Под его влиянием она начинает писать на украинском языке. Первая ее публикация рассказ "Грех (С памятной книжки)" в венском еженедельнике "Воля" 1921 года. В дальнейшем ее произведения печатались в различных украинских журналах в Чехо-Словакии.

Несмотря на значительный вклад в украинскую литературу, большинство ее произведений не было издано в Украине. В 1988 году, на 100-летие писательницы, ее творчество снова привлекло внимание украинских изданий и Союза писателей Украины.

Где и когда умерла Наталья?

Последние годы жизни Наталья провела одиноко в Праге, зарабатывая на жизнь частными уроками языков. Она умерла 1 июля 1966 года в городке Мельник возле Праги.

