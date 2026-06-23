У неё были клавиши, как у фортепиано: как выглядела первая запатентованная печатная машинка

Почти 160 лет назад была запатентована печатная машинка. Попытки создать механизм для печати текста предпринимались и раньше, но именно модель 1868 года стала первой, имевшей коммерческую перспективу. В описании указывались такие усовершенствования, как рычаги, каретки, системы подачи бумаги.

Когда впервые была запатентована печатная машина и почему её ранняя версия напоминала рояль, рассказывают в Смитсоновском институте.

Читайте также Показывает не только время, но и положение солнца и звёзд: какие часы считаются самыми сложными в мире

Печатную машинку впервые зарегистрировали как собственное изобретение в 1868 году

Сегодня, 23 июня, но почти 160 лет назад изобретатели Кристофер Латам Шоулз вместе с Карлосом Глидденом и Сэмюэлом Соулом запатентовали модель печатной машинки Sholes, Glidden & Soule. Номер патента – № 79 265 23.

Шоулз, Глидден и Соул жили в Милуоки, штат Висконсин, когда после нескольких неудачных попыток начали добиваться успехов в создании коммерчески выгодной печатной машинки.

Усовершенствования, указанные в этом патенте, включали "лучший способ работы с печатными планками, удержание бумаги на каретке, перемещение и регулировка движения каретки, удержание и нанесение красящей ленты, саморегулирующийся валик и подставку или подушку для печатных планок".

Интересно, что многие ранние печатные машинки использовали клавиши фортепиано в своих конструкциях, и в модели Sholes, Glidden & Soule было 6 таких клавиш.



Внешний вид первой запатентованной печатной машинки / Фото Smithsonian Institution.

В результате изобретение 1868 года стало первой практически пригодной для массового использования печатной машинкой. Впоследствии она положила начало революции в офисной работе, журналистике и деловой переписке.