Коли була вперше запатентована друкарська машина та чому рання версія нагадувала фортепіано, розповідають у Smithsonian Institution.

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Друковану машинку вперше зареєстрували як власний винахід у 1868 році

Сьогодні, 23 червня, але майже 160 років тому винахідники Крістофер Латам Шоулз разом із Карлосом Глідденом та Семюелом Соулом запатентували модель друкарської машинки Sholes, Glidden & Soule. Номер патенту становив № 79 265 23.

Шоулз, Глідден та Соул жили в Мілвокі, штат Вісконсин, коли почали досягати прогресу в створенні комерційно вигідної друкарської машини після кількох невдалих спроб.

Удосконалення, зазначені в цьому патенті, включали "кращий спосіб роботи з друкарськими планками, утримання паперу на каретці, переміщення та регулювання руху каретки, утримання та нанесення фарбувальної стрічки, саморегульований валик та підставку або подушку для друкарських планок".

Цікаво, що багато ранніх друкарських машинок використовували клавіші фортепіано у своїх конструкціях, і в моделі Sholes, Glidden & Soule було 6 таких клавіш.



Вигляд першої запатентованої друкарської машинки / Фото Smithsonian Institution.

У результаті, винахід 1868 року став першою практично придатною для масового використання друкарською машинкою. Згодом вона започаткувала революцію в офісній роботі, журналістиці та діловому листуванні.