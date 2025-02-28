Одна из первых украинок, которая села за руль авто, в свое время покорила мир: ее имя знает каждый

Несмотря на то, что в современном мире существуют странные стереотипы о женщинах и вождении автомобиля, фактически первым водителем была именно женщина – Берта Бенц, жена изобретателя Карла Бенца.

Одной из первых украинок, которая села за руль автомобиля была выдающаяся фигура. 24 Канал рассказывает, о ком идет речь.

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Кто она – первая украинка-автомобилистка

Первой украинкой, которая села за руль автомобиля, принято считать легендарную оперную певицу Соломию Крушельницкую. Артистка в свое время покорила Европу и Америку и с гастролями посетила 70 городов мира.

Своей первой родиной Соломия Крушельницкая называла Украину, где родилась. Второй родиной – Италию, где она училась и проживала со своим мужем. Третьей родиной певица называла Аргентину, ведь именно там она и вышла замуж за адвоката Чезара Риччони.

Именно после замужества Крушельницкая и приобрела себе автомобиль. Когда она приехала на нем во Львов, люди на улицах не скрывали своих удивленных взглядов. Автомобиль еще был редкостью, а женщина за рулем – тем более.

А еще Крушельницкая имела собственный фотоаппарат, поэтому о ее жизни много рассказывают фотографии. Ее авто также сохранилось на фото.



Автомобиль Соломии Крушельницкой / Фото музея Соломии Крушельницкой

Хотя многие исследователи говорят, что Крушельницкую считают первой украинкой за рулем авто неоправданно, потому что удалось выяснить, что первый на территории Украины автомобиль приобрела княгиня Анна Абамелек из Одессы в 1896 году. А Крушельницкая купила авто на несколько лет позже. Однако относительно вождения Анны неизвестно ничего.