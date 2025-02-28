Однією з перших українок, яка сіла за кермо автомобіля була видатна постать. 24 Канал розповідає, про кого йдеться.

Цікаво Серед жінок набуває популярності тренд на певні види подорожей

Хто вона – перша українка-автомобілістка

Першою українкою, котра сіла за кермо автомобіля, заведено вважати легендарну оперну співачку Соломію Крушельницьку. Артистка свого часу підкорила Європу та Америку й з гастролями відвідала 70 міст світу.

Своєю першою батьківщиною Соломія Крушельницька називала Україну, де народилася. Другою батьківщиною – Італію, де вона навчалася і проживала зі своїм чоловіком. Третьою батьківщиною співачка називала Аргентину, адже саме там вона і вийшла заміж за адвоката Чезара Річчоні.

Саме після заміжжя Крушельницька і придбала собі автомобіль. Коли вона приїхала на ньому до Львова, люди на вулицях не приховували своїх здивованих поглядів. Автомобіль ще був рідкістю, а жінка за кермом – тим паче.

А ще Крушельницька мала власний фотоапарат, тому про її життя багато розповідають світлини. Її авто також збереглося на фото.



Автомобіль Соломії Крушельницької / Фото музею Соломії Крушельницької

Хоча чимало дослідників кажуть, що Крушельницьку вважають першою українкою за кермом авто невиправдано, бо вдалося з'ясувати, що перший на території України автомобіль придбала княгиня Анна Абамелек з Одеси у 1896 році. А Крушельницька купила авто на кілька років пізніше. Проте щодо водіння Анни невідомо нічого.