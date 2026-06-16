Первый мобильный звонок в Украине прозвучал в 1993 году: кто его сделал и что сказал

Сегодня мобильный телефон есть почти у каждого украинца, но в 1993 году он был символом роскоши, доступным лишь немногим. Именно тогда прозвучал первый звонок в украинской мобильной сети, который совершил тогдашний президент Украины Леонид Кравчук.

О том, каким был первый мобильный звонок в Украине, рассказывает Zolotonosha.City.

Смотрите также Большинство украинцев ошибаются: почему Грушевский не был первым президентом Украины

Как в Украину пришла мобильная связь

Первый мобильный телефон появился в мире в 1983 году, но в Украине мобильная связь заработала только через десять лет. Тогдашние аппараты были громоздкими, тяжелыми и чрезвычайно дорогими.

1 июля 1993 года в истории Украины произошло знаковое событие. В тот день президент Леонид Кравчук совершил первый звонок в отечественной мобильной сети. Он позвонил послу Украины в Германии Ивану Пискову.

Иван Николаевич, добрый день. Это Леонид Макарович Кравчук,

– первые слова, прозвучавшие в украинской мобильной сети.

Перед этим глава государства символически перерезал телефонный кабель, чем дал старт технологии мобильной связи в Украине.

Леонид Кравчук совершил первый мобильный звонок в Украине: смотрите видео

Первый звонок длился всего 40 секунд. Для него использовался телефон Nokia Mobira Cityman 150, который весил около полукилограмма и стоил около 3 тысяч евро. Для сравнения, однокомнатную квартиру на окраине Киева в то время можно было приобрести за сумму, не намного превышающую эту.

Известно также, что первый телефон Кравчуку подарили, однако пользоваться им он начал не сразу. Все потому, что на тот момент ему просто не с кем было по нему разговаривать. Телефон Кравчука стал лишь четвертым в Украине.

Nokia Mobira Cityman 150 / Фото Mobile Phone Museum

Бывший министр связи Олег Проживальский вспоминал, что первый звонок позволил "продемонстрировать, что наша страна не отстает от остального мира в технологическом плане".

Почему мобильная связь была роскошью для украинцев?

Для абсолютного большинства украинцев мобильная связь оставалась практически недоступной. Только подключение к сети стоило около 800 долларов, тогда как средняя зарплата составляла 25–30 долларов в месяц. Кроме того, абоненты платили примерно доллар за минуту исходящих звонков, 50 центов за минуту входящих и около 150 долларов ежемесячной абонплаты.

К концу 1993 года количество абонентов в Украине составляло всего 2,8 тысячи человек. Позволить себе такую услугу могли только состоятельные люди.

Долгое время мобильная связь оставалась роскошью / Фото Unsplash

Однако со временем ситуация кардинально изменилась. Уже через десять лет количество абонентов выросло до 6,5 миллиона, а в конце 2015 года в Украине насчитывалось около 60 миллионов активных SIM-карт.