Занимается благотворительностью, работает за сыр и любит Дорофееву: где сейчас Пес Патрон

Пес Патрон – самая известная собака Украины, которая помогает спасателям разминировать территории. Однако сейчас это не единственная его деятельность.

Чем сейчас занимается самая известная собака Украины и почему любит Надю Доровееву – рассказывает 24 Канал.

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Где сейчас Пес Патрон и чем занимается

Пес Патрон уже давно не просто собака из ГСЧС, который занимается разминированием. Сейчас у Патрона существует свой благотворительный фонд, на счета которого поступает весь доход от продажи собственного бренда и мерча. Оттуда средства идут на благотворительность – прежде всего на помощь пострадавшим саперам. Со счетов фонда покрывают оплату лечения и реабилитации, а при необходимости – и протезирование.

Также за счет Пса Патрона происходит поддержка приютов для собак, пострадавших от боевых действий.

Недавно Патрон и его хозяин Михаил Ильев были в отпуске и пообщались с журналистами Общественного. Михаил рассказал, что "платят" Патрону твердым сыром и что у пса есть татуировка, но какая – хозяин не раскрыл.

Как сейчас живет Пес Патрон: смотрите видео

По словам Михаила, у Патрона есть любовь – это певица Надя Дорофеева. Видятся они редко, но Патрон каждый раз рад видеть артистку.

В общем у Патрона сейчас активные соцсети, где постоянно появляется новый контент – и часто он не развлекательный. Много внимания Пес Патрон в соцсетях уделяет минной безопасности.

Также часто они с Михаилом Ильевым посещают различные мероприятия или же наведываются к пострадавшим саперам в больницах. Несмотря на это Патрон продолжает свою службу в ГСЧС, а после окончания войны, как говорит Михаил, планирует иметь семью.