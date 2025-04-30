Вальпургиева ночь – это мистический и одновременно фольклорный праздник, который традиционно отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая в нескольких европейских странах, в частности в Германии, Чехии, Швеции и Финляндии. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Что это за ночь

По народным верованиям, именно этой ночью ведьмы якобы слетаются на шабаш на вершину горы Броккен в Гарце, где проводят магические ритуалы. Праздник имеет языческие корни и изначально был связан с обрядами встречи весны, очищения и защиты от злых духов.

Костры, которые разжигают во время празднования, служат не только символом весны, но и способом отпугнуть нечистую силу.

Название ночь получила в честь святой Вальпурги – христианской монахини VIII века, которая была канонизирована 1 мая. Со временем эту дату начали связывать с ее именем, а народные традиции переплелись с христианскими легендами, создав уникальный праздник на грани двух культурных мировоззрений.

Сегодня Вальпургиеву ночь отмечают в основном как яркое костюмированное действо с музыкой, танцами, ярмарками и театрализованными представлениями, сохраняя при этом атмосферу загадочности и магии.

Напомним, ранее рассказывали о Михаиле Косаче, брате Леси Украинки, который был известным ученым и поэтом под псевдонимом Михаил Обачный.