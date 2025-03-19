Под нее танцуют даже собаки и коты: что известно о песне "Гуцулка", которая взорвала TikTok

В TikTok стремительно набирает популярность веселый трек "Гуцулка". Несмотря на то, что под него танцуют тысячи пользователей, настоящие звезды этого тренда – домашние любимцы.

Интересно, что мелодия очень напоминает украинские коломыйки. 24 Канал рассказывает, что известно о новом нашумевшем тренде в TikTok.

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В TikTok завирусилась песня "Гуцулка"

В TikTok набирает бешеную популярность трек Hutulca румынского исполнителя Николао Петрице. Под эту зажигательную мелодию танцуют все. Однако настоящими звездами этого тренда стали домашние любимцы.

Мелодия песни очень напоминает коломыйки, поэтому песня особенно быстро покорила украинский TikTok.

Песик станцевал под песню "Гуцулка": смотрите видео

Кот и владелица станцевали под "Гуцулку": смотрите видео

Люди также снимают видео под песню "Гуцулка": смотрите видео

Что известно о песне "Гуцулка"

Сначала композицию исполнял молдавский певец Никола Глеб, известный популяризацией местного фольклора, тесно перекликающегося с карпатским. В песне автор поет о гуцулке - девушке с гор, которую он очень любит.

Nicolae Glib - Hutulca: смотрите видео

Однако в TikTok популярной стала версия песни, которую перепел румынский артист Николао Петрице. Впоследствии, после того, как она завирусилась, певец выпустил еще один ремикс, в котором появились забавные строки о домашних животных.

Neculau Petrica - Hutulca Hutulca: смотрите видео

Некоторые строки из песни перевела победительница шоу "Топ-модель по-украински" Мальвина Чукля, которая родилась на Буковине и владеет румынским языком. С ее перевода становится понятно, что слова в песне – набор разных слов.

Гопача и снова гоп, гуцулка-гуцулка. Кавуся на огне да гуцулка-гуцулка. Сегодня пятница, стойте так, гуцулка,гуцулка. Выпей и мою кавусю, гуцулка-гуцулка,

– говорится в песне.

Мальвина Чукля перевела песню "Гуцулка": смотрите видео

К слову, ранее TikTok захватил тренд, где люди демонстрируют своих пушистых друзей под песню The Night We Met в исполнении американской группы Lord Huron. В своих видео пользователи показывают домашних любимцев сейчас и в день, когда они появились в их жизни.