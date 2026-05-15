Сеть разрывает песня "Стежечка моя в'ється стрічкою": что известно о группе, которая ее поет
- Группа "Тернопільські парубочки", основана в 1997 году, снова стала популярной благодаря хиту "Стежечка моя в'ється стрічкою".
- Сейчас участники группы выросли, только один остался в музыкальной сфере, а композиция переживает "второе рождение" в соцсетях.
Строки "Стежечка моя в'ється стрічкою" сегодня снова звучат чуть ли не из каждого второго видео в социальных сетях. Несмотря на то, что группа, исполняющая этот хит, была создана еще в далеком 1997 году, песня переживает настоящее "второе рождение".
Соцсети охватила волна воспоминаний – пользователи массово распространяют выступления легендарного детского коллектива из Тернополя, который был настоящей звездой "нулевых". Речь идет о группе "Тернопольские парни", чьи искренние песни и энергичные танцы снова стали популярными через 20 лет.
Что известно о группе?
Как рассказывают под одним из постов "От Тарнополя до Тернополя", группа была создана еще в 1997 году на базе центра детского творчества под руководством Александры Бурмицкой. В состав "золотого квартета" входили двое Александров и двое Андреев.
"Стежечка" исполняют "Тернопольские мальчишки": смотреть видео
Маленькие артисты покоряли сцены всеукраинских фестивалей, сочетая народный фольклор с современной аранжировкой и профессиональной хореографией.
Это был глоток свежего воздуха в украинской детской музыке. Ребята не просто пели – они делали шоу, которое сегодня заставляет сердца взрослых украинцев биться чаще,
– пишут пользователи в комментариях под архивными видео.
Сегодня, когда эта композиция переживает настоящее "второе рождение", она вызывает у слушателей такой же ажиотаж, как и в момент своего релиза.
Красивые парнишки с прекрасными голосами!,
– пишет комментарий одна из пользовательниц платформы тик ток.
Как реагируют на песню другие пользователи / скриншоты из сети
Что стало с группой сейчас?
Сегодня тем самым "парубочкам" уже по 36 – 37 лет. Это взрослые мужчины, которые давно выбрали собственные жизненные пути. Несмотря на громкий успех в детстве, только один из участников коллектива остался в профессиональном музыкальном мире. Как и большинство детских проектов, ансамбль естественным образом завершил активную фазу, когда голоса участников начали меняться, а интересы выходят за пределы сцены.
Недавно мы уже рассказывали о значении другой песни из фильма "Верхушечный хищник", которая так же внезапно завирусилась в соцсетях после появления на больших экранах. Тогда музыкальный трек стал не менее обсуждаемым за сам сюжет, получив тысячи просмотров благодаря своей особой атмосфере.
Похоже, использование контрастной музыки в напряженных сценах становится новым любимым приемом режиссеров, который мгновенно подхватывают пользователи сети для создания креативного контента.
