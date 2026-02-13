Пятница 13-го наступила: смешные картинки, которые улучшат настроение
- Пятница 13-го ассоциируется с суевериями, но для многих это повод для шуток и создания мемов.
- Страх перед пятницей 13-го называется параскаведекатриафобия и происходит из древних верований и религиозных традиций.
Пятница 13-го стала уже давно стала для многих поводом насторожиться и ждать каких-то негативных событий. Но для других – это способ пошутить и поднять настроение, поскольку комбинация числа и дня в календаре не несет в себе никакого негатива.
Некоторые люди достаточно суеверны, поэтому действительно в пятницу 13-го стараются не планировать никаких важных дел, потому что боятся, что их постигнет какая-то беда, пишет 24 Канал.
Вокруг этого дня сохраняется немало суеверий, поэтому люди, которые не верят в эту дату, уже успели придумать много мемов и смешных картинок. В пятницу 13-го они становятся вирусными и позволяют посмеяться над собственными страхами.
Какие есть смешные картинки с пятницей 13-го?
Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest
Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest
Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest
Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest
Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest
Почему все боятся пятницы 13-го?
Страх перед этой датой имеет собственное название – параскаведекатриафобия. Корни уходит еще в древние верования и религиозные традиции.
Число 13 издавна считалось несчастливым. Во многих кульутрах оно нарушает идеальную гармонию чисел (12 месяцев в году, 12 знаков зодиака). А пятница в христианской традиции считается днем страдания, поскольку в этот день, по библейским преданиям, был распят Иисус Христос.
В массовой культуре страх усилили фильмы ужасов, в частности культовая лента "Пятница 13-е", после которой эта дата окончательно закрепилась как мистическая. Однако никаких научных подтверждений того, что этот день неуспешный – нет. Поэтому этот день лишь является поводом для юмора, а не паники.
