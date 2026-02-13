Некоторые люди достаточно суеверны, поэтому действительно в пятницу 13-го стараются не планировать никаких важных дел, потому что боятся, что их постигнет какая-то беда, пишет 24 Канал.

Читайте также Не только "Хатико": 5 фильмов, которые напомнят, что такое настоящая дружба

Вокруг этого дня сохраняется немало суеверий, поэтому люди, которые не верят в эту дату, уже успели придумать много мемов и смешных картинок. В пятницу 13-го они становятся вирусными и позволяют посмеяться над собственными страхами.

Какие есть смешные картинки с пятницей 13-го?





Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest



Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest



Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest



Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest

Картинки для улучшения настроения / Фото Pinterest

Почему все боятся пятницы 13-го?

Страх перед этой датой имеет собственное название – параскаведекатриафобия. Корни уходит еще в древние верования и религиозные традиции.

Число 13 издавна считалось несчастливым. Во многих кульутрах оно нарушает идеальную гармонию чисел (12 месяцев в году, 12 знаков зодиака). А пятница в христианской традиции считается днем страдания, поскольку в этот день, по библейским преданиям, был распят Иисус Христос.

В массовой культуре страх усилили фильмы ужасов, в частности культовая лента "Пятница 13-е", после которой эта дата окончательно закрепилась как мистическая. Однако никаких научных подтверждений того, что этот день неуспешный – нет. Поэтому этот день лишь является поводом для юмора, а не паники.

Какой суеверие есть с желтыми цветами?