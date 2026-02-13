Деякі люди є досить забобонними, тому справді в п’ятницю 13-го намагаються не планувати ніяких важливих справ, бо бояться, що їх спіткає якась біда, пише 24 Канал.
Навколо цього дня зберігається чимало забобонів, тому люди, які не вірять в цю дату, вже встигли придумати багато мемів та смішних картинок. У п’ятницю 13-го вони стають вірусними й дозволяють посміятися над власними страхами.
Які є смішні картинки з п’ятницею 13-го?
Картинки для покращення настрою / Фото Pinterest
Картинки для покращення настрою / Фото Pinterest
Картинки для покращення настрою / Фото Pinterest
Картинки для покращення настрою / Фото Pinterest
Картинки для покращення настрою / Фото Pinterest
Чому всі бояться п’ятниці 13-го?
Страх перед цією датою має власну назву – параскаведекатріафобія. Коріння сягає ще давніх вірувань та релігійних традицій.
Число 13 здавна вважалося нещасливим. У багатьох кульутрах воно порушує ідеальну гармонію чисел (12 місяців у році, 12 знаків зодіаку). А п’ятниця в християнській традиції вважається днем страждання, оскільки в цей день, за біблійними переказами, було розіп’ято Ісуса Христа.
У масовій культурі страх посилили фільми жахів, зокрема культова стрічка "П’ятниця 13-те", після якої ця дата остаточно закріпилася як містична. Проте жодних наукових підтверджень того, що цей день неуспішний – немає. Тому цей день лише є приводом для гумору, а не паніки.
Який забобон є з жовтими квітами?
- Жовті квіти не рекомендується дарувати на свята, особливо на День святого Валентина, через повір'я про їхній зв'язок із сварками та розлуками.
- На День святого Валентина популярними подарунками залишаються ювелірні вироби та екологічні подорожі, які надають емоційну цінність.