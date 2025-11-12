Отмывали деньги под Тартак и Мадонну: НАБУ опубликовало плейлист из "пленок Миндича"
- НАБУ опубликовало плейлист музыки, что играла на фоне разговоров о схемах отмывания средств.
- В плейлисте присутствуют песни групп Тартак, Мадонны, Red Hot Chili Peppers, Стинга, Aurora и Kaleo.
На этой неделе Украину всколыхнул один из крупнейших коррупционных скандалов за последние несколько лет. Речь идет о схемах отмывания средств, которые должны были бы идти на защиту энергетики от российских ударов. Началось все с операции НАБУ и САП "Мидас".
Однако, как это повелось в Украине, началась волна шуток об этом скандале, в частности обсуждения были и по музыке, которая звучит на записях, которые разоблачают коррупционные схемы. Поэтому НАБУ опубликовало плейлист из тех самых "пленок Миндича". Под какие песни отмывали средства топ-коррупционеры – расскажет 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Под что отмывали средства?
В своей заметке НАБУ зіронізувало, что это плейлист для фонового прослушивания. Потому что именно на фоне разговоров о схемах отмывания средств между "Карлсоном", "Профессором" и другими "героями" расследования играли следующие треки.
Мы знаем, вы искали этот плейлист. Не нужно оправдываться, мы тоже не могли устоять и собрали для вас подборку треков, которые прекрасно подойдут для фонового прослушивания,
– говорится в заметке.
Начнем с того, что вызвало больше всего обсуждений. А именно о песне группы Тартак. Еще накануне пользователи сети заметили, что песни группы заслужили на что-то лучшее, чем на то, чтобы фигурировать в этом скандале.
Тартак – "Сотовая любовь": смотрите видео
Еще одним саундтреком схем по отмыванию средств стал хит американской певицы Мадонны.
Мадонна – La Isla Bonita: смотрите видео
Очевидно, топ-коррупционеры у нас меломаны, поскольку в "фоновом плейлисте" есть еще один хит прошлого века.
Red Hot Chili Peppers – Californication: смотрите видео
Оказывается, что фигуранты скандальных пленок НАБУ – меломаны. А как иначе объяснить то, что в список попал Стинг? Наверное, это лучшая песня для того, чтобы нести 1,6 миллиона долларов.
Стинг – Shape of my heart: смотрите видео
Хотя, если нести пакет с деньгами тяжело, возможно, легче будет под драйвовую музыку?
Aurora – Summer Son: смотрите видео
Но и современная музыка в плейлисте есть. На "пленки Миндича" попала известная песня исландской группы.
Kaleo – Way down we go: смотрите видео
Что еще обсуждают в сети на фоне скандала?
Кроме песен, что слышно на фоне разговоров организаторов коррупционной схемы, также бурную реакцию вызвали у людей позывные фигурантов дела.
Главным в схеме является "Карлсон" – Тимур Миндич, бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95", бизнес-партнер президента Владимира Зеленского.
"Профессор" – вероятно, министр юстиции и бывший министр энергетики Герман Галущенко.
А вот "Рокет" і "Тенор" – это исполнители и рабочие лошадки Игорь Миронюк и Дмитрий Басов
Также фигурирует на записях и бывший вице-премьер-министр с кодовым именем "Че Гевара". Вероятно, это Алексей Чернышов.
