Завоевал полмира, но не Рим: почему Александр Македонский так и не дошел до него

Александр Македонский за 13 лет создал одну из крупнейших империй в истории, однако так и не дошел до Рима. Историки имеют несколько предположений, почему этого не произошло.

О том, почему Александру Македонскому так и не удалось завоевать Рим, рассказывает Live Science.

Смотрите также Сталин изменил название старейшего города Украины: историк раскрыл, для чего это сделали

Почему Александр Македонский не завоевал Рим?

Прежде всего историки обращают внимание на то, насколько коротким было правление Александра Македонского – всего 13 лет. Он стал правителем в 20-летнем возрасте, а уже в 32 умер при обстоятельствах, которые до сих пор остаются не выясненными. Его смерть наступила фактически сразу после завершения многолетней военной кампании на востоке.

Итак, можно предположить, что если бы Александр Македонский прожил еще хотя бы десятилетие, он мог бы направить свои войска на запад и покорить остальное Средиземноморье. Это также подтверждают отдельные исторические источники, хотя их достоверность нельзя считать безоговорочной.

Александр Македонский / Мозаика "Битва при Исси"

В частности, римский историк Квинт Курций Руф, живший в I веке нашей эры, писал, что Александр планировал масштабные завоевания, которые могли бы расширить его государство вплоть до Гибралтарского пролива. Для этого царь якобы собирался построить флот из 700 кораблей, чтобы облегчить завоевание Италии. Подобные утверждения встречаются и у других античных авторов.

Римляне были убеждены, что Александр попытался бы завоевать Рим, но для современных историков это невозможно подтвердить однозначно,

– отмечает доцент истории Университета штата Вашингтон Николаус Овертум.

Некоторые древние авторы также сообщают, что после смерти Александра один из его старших генералов, Пердикка, получил от личного секретаря царя планы, которые предусматривали завоевание части Италии. Однако современные историки относятся к этим свидетельствам с определенным скепсисом.

Каким был Рим во времена Александра Македонского?

Стоит также учитывать и то, что Рим в тот период еще не был богатым метрополисом, который разбогател благодаря завоеваниям значительной части мира. Во времена Александра это был относительно скромный город, который лишь пытался установить контроль над всей Италией.

Карта империи Александра Македонского / Фото Wikipedia

Зато Персидская империя, покоренная Александром, отличалась огромными богатствами, накопленными в течение тысячелетий развития цивилизаций в долинах Тигра, Евфрата и Нила.

Что могло стать причиной смерти Александра Македонского?

Как пишет издание History, в 323 году до нашей эры Александр Македонский заболел после пира, во время которого выпил бокал вина. Через примерно две недели 32-летний правитель умер.

Учитывая то, что его отца в свое время убил собственный охранник, подозрения пали на ближайшее окружение Александра, прежде всего на его генерала Антипатера и его сына Кассандра, который впоследствии приказал убить жену и сына царя. Некоторые античные биографы также предполагали возможную причастность Аристотеля, который имел связи с семьей Антипатра.

"Александр Великий прощается со своим войском" / Картина Карла Теодора фон Пилоти

Современные же исследователи склоняются к версиям о естественных причинах смерти, в частности малярии, легочную инфекцию, печеночная недостаточность или тиф.

Какими были последние слова Юлия Цезаря на самом деле?

Знаменитая фраза "И ты, Бруте?", которую произносит Юлий Цезарь в пьесе Уильяма Шекспира, давно стала символом предательства в массовой культуре. Именно так большинство людей представляет последние мгновения римского правителя.

Однако историки сомневаются, что эти слова действительно были сказаны. В частности, античный историк Кассий Дион считал, что во время нападения заговорщиков Цезарь вряд ли успел что-то сказать, ведь ему нанесли десятки ударов одновременно.

В то же время существовала версия, что, увидев Брута, Цезарь мог воскликнуть по-гречески "И ты, дитя?" или "И ты тоже, сын?", но доказательств этому нет. Более того, по слухам, сам Брут мог быть внебрачным сыном Цезаря.