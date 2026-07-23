Этот трюк срабатывает почти на всех: зачем апельсины продают в красных сетках

Многие замечали, что апельсины в магазинах часто продают в красных или оранжевых сетках. Оказывается, это не случайность, а маркетинговый ход.

Красная или оранжевая сетка визуально делает кожуру апельсинов более насыщенной и яркой. Благодаря этому даже плоды, которые еще не полностью созрели, могут казаться более сочными и привлекательными, пишет IFLScience.

Почему апельсины продают в красных сетках

Сетка скрывает зеленоватые оттенки и усиливает оранжевый цвет. Подобный принцип используют и для других фруктов. Например, лимоны обычно продают в желтых сетках, которые подчеркивают их естественный цвет.

Если бы для них использовали красную упаковку, они могли бы выглядеть оранжевыми.

Такой эффект основан на иллюзии "конфетти" – визуальном явлении, при котором на восприятие цветов сильно влияет окружающий контекст.

Как работает иллюзия "конфетти"

В исследовании 2024 года психолог Карл Гегенфуртнер из Гиссенского университета в Германии объяснил, как работает эта иллюзия, на примере апельсинов в супермаркете.

По словам ученого, однажды он не нашел на местном рынке достаточно спелых апельсинов, но позже в супермаркете увидел целую партию фруктов, которые выглядели идеально спелыми благодаря оранжевой сетке, и купил их.

Апельсины в красной сетке / Фото GettyImages

Впрочем, дома, после снятия сетки, оказалось, что почти все апельсины имели зеленоватый оттенок.

Мы делаем вывод, что что именно ассимиляция цвета оказывает сильное влияние на его визуальное восприятие, превращая апельсин с зеленоватым оттенком в апельсин великолепного оранжевого цвета. Само собой разумеется, что продавцы фруктов осознали это уже давно,

– говорится в выводах исследования

В исследовании объясняется, что человеческий мозг стремится упростить обработку визуальной информации и создать целостную картину. Именно поэтому цвета, расположенные рядом, могут сливаться в восприятии.

В то же время пока нет подтверждений того, что такой прием действительно помогает увеличить продажи апельсинов.