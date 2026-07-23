Червона або помаранчева сітка візуально робить шкірку апельсинів більш насиченою та яскравішою. Завдяки цьому навіть плоди, які ще не повністю дозріли, можуть здаватися соковитішими й привабливішими, пише IFLScience.

Чому апельсини продають у червоних сітках

Сітка приховує зеленуваті відтінки та підсилює помаранчевий колір. Схожий принцип використовують і для інших фруктів. Наприклад, лимони зазвичай продають у жовтих сітках, які підкреслюють їхній природний колір.

Якби для них використали червону упаковку, вони могли б виглядати помаранчевими.

Такий ефект ґрунтується на ілюзії "конфетті" – візуальному явищі, при якому на сприйняття кольорів сильно впливає навколишній контекст.

Як працює ілюзія "конфетті"

У дослідженні 2024 року психолог Карл Гегенфуртнер із Гіссенського університету в Німеччині пояснив, як ця ілюзія працює на прикладі апельсинів у супермаркеті.

За словами науковця, одного разу він не знайшов на місцевому ринку достатньо стиглих апельсинів, але пізніше в супермаркеті побачив цілу партію фруктів, які виглядали ідеально стиглими завдяки помаранчевій сітці, й купив їх.

Апельсини у червоній сітці / Фото GettyImages

Втім, удома після зняття сітки виявилося, що майже всі апельсини мали зеленуватий відтінок.

Ми робимо висновок, що саме асиміляція кольору має сильний вплив на його візуальне сприйняття, перетворюючи апельсин із зеленуватим відтінком на апельсин чудового помаранчевого кольору. Зайве говорити, що продавці фруктів усвідомили це вже давно,

– йдеться у висновках дослідження

У дослідженні пояснюється, що людський мозок прагне спростити обробку візуальної інформації та створити цілісну картину. Саме тому кольори, які розташовані поруч, можуть зливатися у сприйнятті.

Водночас наразі немає підтверджень того, що такий прийом дійсно допомагає збільшити продажі апельсинів.