Все слышали, но никто не знает значения: почему у сети "АТБ" такое название и что она означает
- Сеть магазинов АТБ была основана в 1993 году и является крупнейшей в Украине в формате "дискаунтер", имея более 1400 магазинов в более чем 350 населенных пунктах.
- Название АТБ расшифровывается как "АгроТехБизнес", и сеть продолжает развиваться даже во время полномасштабной войны, также став частью медиакультуры с мемом о пакете "АТБ".
В Украине много своих "визиток", которые можно встретить чуть ли не в каждом городе. Среди них магазины сети "АТБ", однако мало кто знает, что на самом деле означают эти три буквы.
Сеть магазинов "АТБ" – крупнейшая в Украине в формате "дискаунтер". Об этом пишет Википедия.
Что означает название магазинов "АТБ"?
Сеть "АТБ" была основана в 1993 году, то есть она работает уже более 30 лет. Неудивительно, что именно эти супермаркеты стали едва ли не самыми узнаваемыми в украинских городах. Однако первый такой магазин открыли в городе Днепр.
Интересно! По состоянию на 2025 год сеть насчитывала уже более 1400 магазинов в более 350 населенных пунктах Украины.
Название вызывает больше всего интереса, ведь оно лаконично и легко запоминается. В то же время это – аббревиатура, которая имеет расшифровку. Фактически, это сокращенное название компании "АгроТехБизнес" – именно так расшифровывается название этих магазинов.
В 2017 состоялся ребрендинг и обновление магазинов сети. К тому же во время полномасштабной войны этот бизнес продолжил развиваться, несмотря на трудности.
Кстати, пакеты сети магазинов "АТБ" также стали частью медиакультуры. В частности, один из них еще с 2016 года путешествует по Европе и покоряет сеть. Об этом в 2022 году напомнил автор известного мема в своем фейсбуке. Тот факт, что этот мем живет уже так долго и время от времени снова набирает обороты, о многом говорит.
