Сеть магазинов "АТБ" – крупнейшая в Украине в формате "дискаунтер". Об этом пишет Википедия.

Смотрите также Любил Украину "до глубины своего кармана": кем был Евгений Чикаленко и куда он вкладывал деньги

Что означает название магазинов "АТБ"?

Сеть "АТБ" была основана в 1993 году, то есть она работает уже более 30 лет. Неудивительно, что именно эти супермаркеты стали едва ли не самыми узнаваемыми в украинских городах. Однако первый такой магазин открыли в городе Днепр.

Интересно! По состоянию на 2025 год сеть насчитывала уже более 1400 магазинов в более 350 населенных пунктах Украины.

Название вызывает больше всего интереса, ведь оно лаконично и легко запоминается. В то же время это – аббревиатура, которая имеет расшифровку. Фактически, это сокращенное название компании "АгроТехБизнес" – именно так расшифровывается название этих магазинов.

В 2017 состоялся ребрендинг и обновление магазинов сети. К тому же во время полномасштабной войны этот бизнес продолжил развиваться, несмотря на трудности.

Кстати, пакеты сети магазинов "АТБ" также стали частью медиакультуры. В частности, один из них еще с 2016 года путешествует по Европе и покоряет сеть. Об этом в 2022 году напомнил автор известного мема в своем фейсбуке. Тот факт, что этот мем живет уже так долго и время от времени снова набирает обороты, о многом говорит.

Пакет "АТБ" в Париже: смотрите пост

Откуда взялось название одного из районов Харькова?