Что добавить в кофе, чтобы он перестал горчить: ответ вас удивит

Для многих людей день начинается с чашки кофе. Однако способ его приготовления может существенно влиять на вкус, иногда придавая напитку нежелательную горечь.

Есть простой метод улучшения вкуса кофе, который не требует добавления сахара или молока. Редактор журнала Cooks Illustrated Стивен Данн советует добавить щепотку соли – это поможет нейтрализовать горьковатый привкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как убрать горечь

Если вы готовите кофе для нескольких человек, то стоит использовать 1/8 чайной ложки соли на литр напитка, смешав ее с молотым кофе перед завариванием.

По словам эксперта, соль и ее ионы натрия взаимодействуют с рецепторами горького вкуса на языке, уменьшая их активность. Это не делает кофе сладким, но влияет на восприятие вкуса, не позволяя мозгу получать интенсивные сигналы о горечи. В результате становятся заметнее естественная сладость и тонкие оттенки аромата напитка.



Кофе может горчить по многим причинам / Фото Pexels

Почему кофе может иметь горький вкус

Вкус кофе зависит от сорта зерен. Арабика известна своей мягкостью и сладостью, тогда как робуста имеет более насыщенный и кисловатый оттенок.

Также важно придерживаться правильной техники заваривания. Чрезмерное количество воды, ее слишком высокая температура или слишком долгое настаивание во френч-прессе могут сделать напиток горьким. Придерживаясь оптимальных пропорций и температурного режима, можно получить вкусный и сбалансированный кофе.