Почему миллионы людей в Турции отмечают день рождения в один день

День рождения – особенный день для каждого. А в Турции есть один день в году, когда день рождения отмечают миллионы людей.

Это уже стало своеобразной турецкой традицией. Почему так случилось и в какой день миллионы турок празднуют день рождения – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Яны Ари в Tik Tok, которая уже 3 года живет в Турции и делится в сети интересными фактами о стране.

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Почему миллионы людей отмечают день рождения в один день

Яна поделилась, что у большого количества турок день рождения – 1 января. В частности у многих родственников ее мужа из Турции. И так сложилось по историческим причинам.

Дело в том, что раньше женщины преимущественно рожали дома, поэтому фиксации даты и времени рождения не делали, и официально детей регистрировали не сразу. Когда дело таки доходило до этого, то настоящую дату вспомнить просто не могли. Поэтому турецкие чиновники креативно подошли к этому вопросу и просто в таких случаях писали днем рождения 1 января. Если же и год вспомнить не могли, то его тоже писали "на глаз". И так продолжалось вплоть до 1990-х годов, а иногда и дольше. В основном такое явление распространено в сельских и горных регионах Турции. Интересно, что день рождения 1 января является поводом для шуток среди турок.

Больше об интересном дне рождения среди турок: смотрите видео

Однако "случайная" дата рождения в документах иногда может вызвать проблемы при оформлении зарубежных, медицинских или наследственных документов, а также при выходе на пенсию. По меньшей мере 2 миллиона турок "официально рождены" 1 января.

Интересно, что в Украине в период советской оккупации тоже количество людей, рожденных 1 января было неестественно высоким. Часто тех, кто родился в последние дни декабря записывали уже на 1 января следующего года.