Откуда происходит название города Мукачево и при чем здесь мука и муки

Украинские города имеют очень разные названия, которые получили непросто так. Обычно, существует сразу несколько версий происхождения.

Например, Мукачево также имеет разные версии относительно того, откуда взялось это название. Об этом пишет Википедия.

Почему этот город так называется?

Первая и самая очевидная версия происхождения названия "Мукачево" заключается в том, что оно образовалось от старославянского слова "мука", то есть мука. Дело в том, что на реке Латорица стояла водяная мельница, на которой перемалывали зерно и продавали муку.



Есть разные версии происхождения названия Мукачево / Фото Мукачевский городской совет

Однако есть и другая версия происхождения названия этого города. Согласно ей, Мукачево получило название от венгерского слова "munkás". В переводе оно означает "работник". Этот вариант может быть правдивым, ведь город лежит вблизи границы и жители иногда получали работу в Венгрии.

Интересно! 23 мая 2017 года название города изменили официально. Ранее оно было "Мукачево", а стало – "Мукачево".

Какие еще есть варианты происхождения названия?

Есть также еще одна версия, откуда взялось это название. Согласно легенде, оно происходит от того, какие муки переживали люди, работавшие над строительством замка, ведь для этого нужно было носить тяжелые камни на вершину горы, пишет Telegraph.

Исследователи склоняются к этой версии меньше всего.

