В Украине активно продолжается декоммунизация, города и села избавляются от советского и имперского наследия. Однако все еще остаются неизменными названия Днепропетровской и Кировоградской областей.

При, том что областные центры сменили названия еще 9 лет назад. Почему области не переименованы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Интересно Какие названия менял город Торецк в Донецкой области, в котором сейчас идут ожесточенные бои

Почему области не переименовали?

Переименовать область гораздо сложнее, чем населенный пункт, ведь названия областей зафиксированы в статье 133 Конституции Украины. Соответственно, для переименования нужно вносить изменения в Конституцию, что довольно сложно. Более того, для того, чтобы решение было принято после всех необходимых процедур, нужно собрать более 300 голосов в Верховной Раде – именно это называют "конституционным большинством". В то же время обычно для принятия решений достаточно 226 голосов.

Учитывая то, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение, внесение любых изменений в Конституцию, а соответственно, и переименование областей сейчас невозможно. Это подчеркивает и новый глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений в Конституцию. Поэтому, к сожалению, изменения сегодня невозможны,

– пояснил Алферов.



Александр Алферов /Фото УИНП

В то же время по его словам, по завершению военного положения может произойти процедура переименования областей. Кировоградская область, вероятно, получит название Кропивницкая – от названия областного центра. В то же время по Днепропетровщине есть два варианта – Днепровская (от названия областного центра) и Сичеславская, ведь история региона связана с украинским казачеством.

Какие города в Украине переименовали?