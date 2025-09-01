В Україні активно триває декомунізація, міста і села позбуваються від радянської та імперської спадщини. Проте все ще залишаються незмінними назви Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

При, тому що обласні центри змінили назви ще 9 років тому. Чому області не перейменовані – розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чому області не перейменували?

Перейменувати область набагато складніше, ніж населений пункт, адже назви областей зафіксовані у статті 133 Конституції України. Відповідно, для перейменування потрібно вносити зміни до Конституції, що доволі складно. Ба більше, для того, аби рішення було ухвалене після усіх необхідних процедур, потрібно зібрати понад 300 голосів у Верховній Раді – саме це називають "конституційною більшістю". Водночас зазвичай для ухвалення рішень досить 226 голосів.

З огляду на те що в Україні з 24 лютого 2022 року триває воєнний стан, внесення будь-яких змін до Конституції, а відповідно, і перейменування областей зараз неможливе. На цьому наголошує й новий очільник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Сьогодні це процедура, яка лежить у площині змін до Конституції. Тож, на жаль, зміни сьогодні неможливі,

– пояснив Алфьоров.



Олександр Алфьоров /Фото УІНП

Водночас за його словами, по завершенню воєнного стану може відбутися процедура перейменування областей. Кіровоградська область, ймовірно, отримає назву Кропивницька – від назви обласного центру. Водночас щодо Дніпропетровщини є два варіанти – Дніпровська (від назви обласного центру) та Січеславська, адже історія регіону пов'язана з українським козацтвом.

Які міста в Україні перейменували?