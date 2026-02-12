Почему ни на один праздник не стоит дарить желтые цветы

Совсем скоро День святого Валентина, а это значит – время подарков. Нужно учесть все нюансы и сделать такой подарок, который не вызовет негатива.

Поэтому стоит особенно внимательно относиться к желтым цветам, которые не принято дарить ни на один праздник, в частности, и на День святого Валентина. Об этом пишет ukr.media.

Почему желтые цветы нельзя дарить?

Существуют поверья, что желтые цветы дарят к ссорам и разлукам. Поэтому цветы такого цвета стараются избегать и не дарить дорогим людям. Конечно, каждый выбирает, верить ли в такие приметы, или нет, однако этот стереотип уже прочно закрепился в нашем обществе.



Желтые цветы ассоциируются с негативом / Фото Pexels

Существует легенда, почему желтые цветы ассоциируют именно с негативом. Согласно ей, когда-то жил богатый шейх, который на долгое время ушел в военный поход. Когда же он вернулся, то ему сказали, что одна из жен изменила ему. он решил это проверить и подложить ей под подушку красную розу. По поверью, если она действительно изменила, то к утру цветок должен был пожелтеть.

Так и произошло. С тех пор желтые цветы ассоциируются со ссорами, изменами и разлуками. Именно поэтому их не советуют дарить на различные праздники. День святого Валентина – не исключение.

Что еще не стоит дарить?

Относительно подарков существует немало верований. В частности, не стоит также дарить часы, пустые шамацы, носовые платки и даже шкафы и варежки, пишет Uamade.

Расчески для волос считаются не лучшим подарком. Это связано с тем, что здесь выбор должен быть индивидуальным и с тем, что он может нести в себе негативную энергетику. Кроме этого, не принято дарить зеркала, считается, что через зеркало можно коснуться потусторонней силы, что впоследствии может привести к несчастьям;

Согласно приметам, они могут сугубить началом ссор и раздора, поэтому нужно особенно внимательно выбирать подарки для самых близких.

Что подарить девушке на Валентина?