Не делайте этого ни в коем случае: почему нельзя фотографировать спящих людей

До нашего времени дошло немало суеверий и предостережений, связанных со сном. Один из них утверждает, что фотографировать спящих людей нельзя, ведь это может иметь негативные последствия.

Это связано с тем, что для наших предков сон был своеобразным мостиком к другому миру, где можно было общаться с богами и духами умерших родственников. 24 Канал рассказывает, почему считается, что спящих людей нельзя фотографировать.

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Почему не стоит фотографировать спящих людей

Согласно народным верованиям, фотографировать спящего человека нельзя, поскольку в этот момент он особенно уязвим перед темными силами. Считается, что съемка разрушает защиту, стирая границу между миром сна и реальностью, что позволяет злым силам проникнуть в энергетическое поле человека. В то же время открытые глаза, наоборот, служат оберегом от демонов и других негативных воздействий.

Кроме того, существует поверье, что во время фотографирования можно напугать ангела-хранителя спящего, заставив его оставить человека навсегда. А если снимок попадет в руки недоброжелателей, они могут использовать его для сглаза, разрушая счастье и благополучие человека через зависть и злые намерения.

Считается, что спящих людей фотографировать нельзя / Фото Unsplash

Что будет, если сфотографировать спящего ребенка

Наиболее уязвимой категорией являются маленькие дети, поэтому их не следует фотографировать во время сна, а тем более демонстрировать эти снимки коллегам, друзьям или знакомым. Считается, что подобные действия могут негативно сказаться на судьбе младенца.

Кроме того, внезапная вспышка камеры может напугать ребенка, что может иметь нежелательные последствия. Поэтому важно фотографировать малышей только с открытыми глазами, чтобы избежать возможных проблем.

Наибольшую опасность несет фотография спящего ребенка / Фото Unspalsh

Заметим, что научных доказательств такого влияния нет, однако многие люди продолжают придерживаться этой традиции, чтобы защитить ближнего от возможных опасностей.