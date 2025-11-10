Не только за мужа: почему на самом деле княгиня Ольга мстила древлянам аж 4 раза

Украинская история полна интересных событий и фигур, которые сыграли невероятное значение в становлении нашего государства. Среди них и княгиня Ольга.

Княгиня Ольга известна тем, что была единственной правительницей Киевской Руси и тем, что очень масштабно отомстила древлянам за смерть своего мужа Игоря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Почему Ольга мстила аж 4 раза?

Ольга взошла на престол после трагической гибели Игоря, которого убили древляне. Она стала единственной правительницей в Украине. В то же время женщина не забыла древлянам того, что они сделали с ее мужем. Ольга не ограничилась одной местью: гнев княгини настигал древлян четыре раза.



Княгиня Ольга мстила древлянам 4 раза / Икона из Владимирского собора Киева

Историки соглашаются, что у ее мести была не одна цель. Она не только хотела отомстить за смерть мужа, но и приложила усилия, чтобы обуздать племя древлян и укрепить власть Киева. Фактически, княгиня Ольга совершила месть не только из личных намерений, но и из-за понимания опасности дерзости древлян.

Как Ольга отомстила древлянам?

Ее месть состояла из 4 этапов:

Ольга сожгла первых послов, которые пришли, чтобы сватать ее за их князя;

следующую группу послов она закрыла в бане и сожгла их заживо;

затем пригласила древлян на поминки по Игорю в Искоростене, где ее воины устроили резню. Тогда убили примерно 5 тысяч древлян;

и последний этап мести – едва ли не самый известный. Ольга пошла походом на древлян и сожгла их столицу с помощью голубей.

Сколько наложниц было у Владимира Великого?

В то же время внук княгини Ольги Владимир Великий также вошел в историю. Он известен тем, что при его правлении Киевская Русь стала христианским государством, однако до этого о Владимире ходили разные слухи.

У "Повести временных лет" говорится, что у него была почти тысяч наложниц и 8 законных жен. В частности, упоминаются гаремы с 300 наложницами в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестовом, то есть он удерживал до 800 наложниц.

Что еще известно о княгине Ольге?