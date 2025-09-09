Названия украинских городов могут вызывать недоумение, ведь их происхождение часто остается за кадром. Однако на самом деле каждое название имеет свою историю и обоснование.

Например, есть сразу несколько вариантов происхождения названия "Ровно". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на rivne-day.

Почему Ровно так называется?

Первая и наиболее очевидная версия происхождения названия – от местности, где расположен город. Буквально от равнинности. Город действительно расположен на такой территории. В некоторых исторических источниках его называют Ровенским.

В то же время эта версия является наиболее банальной, однако не единственной. Некоторые ученые предполагают, что название могло происходить совсем от другого. В частности, считают, что раньше город был окружен оборонительными рвами, поэтому и название пошло от слова "ров".



Ровно имеет давнюю историю / Фото Википедия

Однако есть еще и третий вариант происхождения названия. Он заключается в том, что Ровно могло быть сотым городом, которым начал владеть князь Острожский, поэтому название происходит от словосочетания "Ровно сто", однако эта версия является наименее обоснованной.

Ровно имеет давнюю историю. Считается, что этот город основал племянник Даниила Галицкого, князь Владимир Василькович.

Что известно о происхождении названия города Полтава?

Название города Полтава может происходить от реки Лтава, на берегах которой основалось первое поселение, или от местности "Балтавар", выбранной ханом Кубратом.

Существует версия, что название Полтава может происходить от слова "плетень", но она считается маловероятной.

По состоянию на сейчас нет единой версии относительно происхождения названия Полтава, однако это открывает двери к еще большим исследованиям и изучению собственной истории и идентичности.