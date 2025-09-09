Назви українських міст можуть викликати подив, адже їхнє походження часто залишається за кадром. Однак насправді кожна назва має свою історію та обгрунтування.

Наприклад, є одразу кілька варіантів походження назви "Рівне". Про це пише 24 Канал із посиланням на rivne-day.

Чому Рівне так називається?

Перга і найбільш очевидна версія походження назви – від місцевості, де розташоване місто. Буквально від рівнинності. Місто дійсно розташоване на такій території. У деяких історичних джерелах його називають Рівненським.

Водночас ця версія є найбільш банальною, однак не єдиною. Деякі вчені припускають, що назва могла походити зовсім від іншого. Зокрема, вважають, що раніше місто було оточене оборонними ровами, тому і назва пішла від слова "рів".



Рівне має давню історію / Фото Вікіпедія

Однак є ще й третій варіант походження назви. Він полягає у тому, що Рівне могло бути сотим містом, яким почав володіти князь Острозький, тому назва походить від словосполучення "Рівно сто", однак ця версія є найменш обґрунтованою.

Рівне має давню історію. Вважається, що це місто заснував племінник Данила Галицького, князь Володимир Василькович.

Що відомо про походження назви міста Полтава?

Назва міста Полтава може походити від річки Лтава, на берегах якої заснувалося перше поселення, або від місцевості "Балтавар", обраної ханом Кубратом.

Існує версія, що назва Полтава може походити від слова "плетінь", але вона вважається малоймовірною.

Станом на зараз немає єдиної версії стосовно походження назви Полтава, проте це відкриває двері до ще більших досліджень та вивчення власної історії та ідентичності.