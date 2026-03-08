В солнечных панелях обнаружили неожиданную проблему: из-за какой детали они ломаются значительно быстрее

В солнечных панелях, которые считаются одним из ключевых источников "чистой" энергии, обнаружили неожиданную проблему. Исследователи выяснили, что одна деталь может быстро деградировать и вызывать коррозию элементов, резко сокращая их срок службы.

Некоторые солнечные панели, рассчитанные на 25 лет работы, начинают терять эффективность уже через несколько лет, пишет Oilprice.com.

Почему солнечные панели выходят из строя слишком быстро?

Проблема связана с клеевой пленкой из этиленвинилацетата (EVA), используемой в большинстве современных солнечных панелей. Исследования показали, что под воздействием высокой температуры и влаги этот материал быстро разрушается.

В результате внутри панели образуется уксусная кислота, которая вызывает коррозию компонентов, пожелтение материалов и существенное падение эффективности выработки электроэнергии.

Солнечные панели / Фото Unsplash

В регионах с влажным климатом, в частности в тропических странах, панели, рассчитаны на 25 лет эксплуатации, могут начать значительно деградировать уже через 8 лет. Такой "эффект уксуса" ставит под угрозу стабильность крупных солнечных проектов, уменьшая их экономическую привлекательность и прибыльность.

В то же время, к счастью, решение этой проблемы уже есть – использование полиолефинового эластомера (POE) или гибридных структур EPE. Эти материалы более устойчивы к коррозии, дольше сохраняют прозрачность и позволяют солнечным панелям работать заявленные 25 – 30 лет. Сейчас около 30% новых модулей производят с применением технологии POE.

Какой есть недостаток у этой технологии?

POE на 30 – 50% дороже EVA-пленку, хотя такая разница в цене может оправдываться большей долговечностью панелей.

Кроме того, технология POE еще не прошла полноценной проверки временем. Лабораторные исследования свидетельствуют о ее преимуществах, однако настоящие сильные и слабые стороны смогут проявиться только после лет эксплуатации в реальных реальных проектах солнечных электростанций.

Почему спрос на солнечные панели в мире начал падать?

Издание Bloomberg сообщает, что согласно прогнозу BNEF Global PV Market Outlook, в 2026 году в мире введут около 649 гигаватт новых мощностей солнечной энергетики. Это меньше, чем в 2025 году.

Главной причиной такого спада интереса называют изменения в политике Китая и США, которые снизили спрос на новые солнечные панели. Другие страны не смогут компенсировать падение, вызванное двумя крупнейшими экономиками мира.

Для китайских производителей это создает дополнительные проблемы, ведь отрасль уже сталкивается с избыточным производством и финансовыми потерями. Введенная в июне новая ценовая политика по возобновляемой энергетике сначала спровоцировала резкий рост спроса на установки, но впоследствии рынок резко замедлился.

В 2026 году произойдет падение спроса на солнечные панели / Фото Unsplash

Поэтому BNEF снизила прогноз по новым установкам в Китае на 2025 год на 9% – до 372 гигаватт, а на 2026 год – еще на 14%.

Ожидается, что и американский рынок будет развиваться медленнее. Это связывают с политикой президента Дональда Трампа, направленной на ограничение развития возобновляемой энергетики и возвращение к использованию ископаемого топлива.

Темпы развития снижаются и на других рынках, в частности в Испании и Бразилии. В этих странах быстрый рост солнечной генерации привел к падению цен на электроэнергию и появлению неопределенности, что начало сдерживать новые инвестиции.

В то же время ожидается, что уже в 2027 году рынок снова начнет расти умеренными темпами, поскольку Китай и США адаптируются к новым условиям спроса и предложения, а также активно развиваться новые рынки.

Какая технология может заменить солнечные панели?