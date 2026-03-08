Деякі сонячні панелі, що розраховані на 25 років роботи, починають втрачати ефективність уже за кілька років, пише Oilprice.com.

Дивіться також В Австралії масово викидають сонячні панелі: спливла неочікувана проблема "зеленої" енергетики

Чому сонячні панелі виходять з ладу надто швидко?

Проблема пов'язана з клейовою плівкою з етиленвінілацетату (EVA), що використовується у більшості сучасних сонячних панелей. Дослідження показали, що під впливом високої температури та вологи цей матеріал швидко руйнується.

У результаті всередині панелі утворюється оцтова кислота, яка спричиняє корозію компонентів, пожовтіння матеріалів і суттєве падіння ефективності вироблення електроенергії.

Сонячні панелі / Фото Unsplash

У регіонах із вологим кліматом, зокрема в тропічних країнах, панелі, розраховані на 25 років експлуатації, можуть почати значно деградувати вже через 8 років. Такий "ефект оцту" ставить під загрозу стабільність великих сонячних проєктів, зменшуючи їхню економічну привабливість і прибутковість.

Водночас, на щастя, рішення цієї проблеми вже є – використання поліолефінового еластомеру (POE) або гібридних структур EPE. Ці матеріали стійкіші до корозії, довше зберігають прозорість і дозволяють сонячним панелям працювати заявлені 25 – 30 років. Наразі близько 30% нових модулів виробляють із застосуванням технології POE.

Який є недолік у цієї технології?

POE на 30 – 50% дорожча за EVA-плівку, хоча така різниця в ціні може виправдовуватися більшою довговічністю панелей.

Крім того, технологія POE ще не пройшла повноцінної перевірки часом. Лабораторні дослідження свідчать про її переваги, однак справжні сильні й слабкі сторони зможуть проявитися лише після років експлуатації в реальних реальних проєктах сонячних електростанцій.

Чому попит на сонячні панелі у світі почав падати?

Видання Bloomberg повідомляє, що згідно з прогнозом BNEF Global PV Market Outlook, у 2026 році у світі введуть близько 649 гігаватів нових потужностей сонячної енергетики. Це менше, ніж у 2025 році.

Головною причиною такого спаду інтересу називають зміни в політиці Китаю та США, які знизили попит на нові сонячні панелі. Інші країни не зможуть компенсувати падіння, спричинене двома найбільшими економіками світу.

Для китайських виробників це створює додаткові проблеми, адже галузь уже стикається з надлишковим виробництвом і фінансовими втратами. Запроваджена в червні нова цінова політика щодо відновлюваної енергетики спочатку спровокувала різке зростання попиту на установки, але згодом ринок різко сповільнився.

У 2026 році відбудеться падіння попиту на сонячні панелі / Фото Unsplash

Через це BNEF знизила прогноз щодо нових установок у Китаї на 2025 рік на 9% – до 372 гігаватів, а на 2026 рік – ще на 14%.

Очікується, що й американський ринок розвиватиметься повільніше. Це пов'язують із політикою президента Дональда Трампа, спрямованою на обмеження розвитку відновлюваної енергетики та повернення до використання викопного палива.

Темпи розвитку знижуються і на інших ринках, зокрема в Іспанії та Бразилії. У цих країнах швидке зростання сонячної генерації призвело до падіння цін на електроенергію та появи невизначеності, що почало стримувати нові інвестиції.

Водночас очікується, що вже у 2027 році ринок знову почне зростати помірними темпами, оскільки Китай і США адаптуються до нових умов попиту та пропозиції, а також активніше розвиватимуться нові ринки.

Яка технологія може замінити сонячні панелі?