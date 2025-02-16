Почему стоит заменить кофе на зеленый чай: врачи рассказали о важных причинах

Кофе является едва ли не самым распространенным в мире напитком. Без кофе своего утра не представляют миллионы людей. Однако стоит задуматься над тем, чтобы заменить кофе на зеленый чай.

Замена кофе на зеленый чай имеет немало преимуществ для организма. Какие именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал NPJ.

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Преимущества зеленого чая

Кофе богат антиоксидантами и имеет противовоспалительный эффект, однако все же в долгосрочной перспективе зеленый чай влияет на работу мозга лучше. В 230 миллилитрах кофе есть 102 – 200 миллиграммов кофеина, а в таком же количестве чая – 30 – 50 миллиграммов.

Также зеленый чай помогает контролировать вес из-за расщепления жировых клеток. Диетолог Роб Хобсон отмечает, что в отличие от кофе, который часто дополняют молоком, сахаром и сиропами, что увеличивают калорийность, зеленый чай пьют в чистом виде, сохраняя максимум антиоксидантов.



Зеленый чай / Фото Pexels

Зеленый чай также препятствует накоплению амилоида β – ключевого компонента бляшек, обнаруживаемых в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Более того, он помогает снизить артериальное давление, что благоприятно сказывается на состоянии сосудов мозга. Однако нужно пить от 3 до 8 чашек зеленого чая ежедневно.

Среди других преимуществ – снижение риска возникновения рака, в частности рака груди, простаты и кишечника. Также чай положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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