Настоящую причину знают лишь единицы: почему у большинства героев мультфильмов всего четыре пальца

Если однажды обратить внимание на то, что у многих героев мультфильмов всего четыре пальца, перестать это замечать уже почти невозможно. Такой художественный прием появился еще в 1920-х годах.

Именно студия Disney и несколько других ранних анимационных студий первыми начали изображать своих персонажей с четырьмя пальцами. Впоследствии этот художественный прием стал широко распространенным и появился во многих известных мультсериалах, в частности в "Томми и Джерри", "Симпсонах" и "Губке Боби Квадратные Штаны", пишет Mental Floss.

Почему у персонажей мультфильмов часто всего четыре пальца?

Первые популярные персонажи, среди которых Микки Маус и кот Феликс, получили четыре пальца прежде всего из эстетических соображений. При создании эскизов аниматоры использовали круги для изображения тела, головы и рук, а круглые ладони с пятью пальцами выглядели некрасиво.

Как сообщает Refinery29, Уолт Дисней объяснял, почему бы у Микки было пять пальцев, его руки напоминали бы связку бананов.

Многие герои мультфильмов изображены с четырьмя пальцами / Фото из соцсетей

Еще одно возможное объяснение приводит медиасеть Channel Frederator, основанная исполнительным продюсером мультсериалов "Время приключений" и "Феи-крестные" Фредом Сейбертом. Многие ранние мультипликационные герои были животными, а у кошек, собак и кроликов лапы с пятью пальцами, один из которых расположен выше на конечности.

Именно это могло повлиять на решение аниматоров оставить четыре пальца и у антропоморфных персонажей.

В то же время существовала и практическая причина. Традиционная рисованная анимация требовала много времени и усилий, поэтому каждый дополнительный элемент в кадре увеличивал затраты. Из-за этого студии были готовы отказаться от пятого пальца.

В то же время три пальца у большинства персонажей выглядели бы слишком необычно, ведь такая особенность часто присуща мутантам или пришельцам. Например, по три пальца у Черепашек-ниндзя и инопланетян из мультфильма "История игрушек". Именно поэтому такое количество пальцев у людей или обычных животных воспринималось бы странно.

С тремя пальцами обычно изображают мутантов или пришельцев / Фото IMDb

Несмотря на развитие анимации, современные аниматоры до сих пор часто придерживаются этого подхода. Четыре пальца остаются частью традиции, упрощают процесс создания персонажей и соответствуют визуальному стилю, к которому привыкли многие зрители.